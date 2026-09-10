Los límites salariales de todos los equipos de LaLiga para la temporada 26-27: récord del Real Madrid y subidón del Barcelona

El club blanco sigue reinando en el ranking de Límite de Coste de Plantilla Deportiva, aunque los azulgranas se acercan fruto de su recuperación económica, distanciando a un Atlético de Madrid que se mantiene tercero

Tras un mercado de fichajes en el que, una vez más, casi todos los clubes tuvieron que hilar muy fino para ajustar sus inversiones a las estrictas normas económicas de LaLiga, la patronal de clubes ha dado a conocer este jueves el nuevo Límite de Coste de Plantilla Deportiva de cada uno de los equipos tanto de Primera como de Segunda división.

Así, no es ninguna sorpresa que el líder en este particular ranking siga siendo el Real Madrid, que ve aumentado su techo de gasto desde los 761 millones de euros del pasado invierno a los 832,786 millones con los que ha arrancado la presente campaña, lo que supone un nuevo récord en el fútbol español. Por detrás, como es lógico, se sitúa el FC Barcelona, que ha recortado distancias, pero sigue lejos.

Si los blancos han visto incrementado su límite salarial en algo más de 71 millones, la entidad azulgrana ha conseguido ampliarlo hasta en 150. Una escalada fruto de su mejoría financiera y de su entrada en la regla del 1/1 que le ha permitido pasar en un año de 351 a 582,769 millones, tras haber alcanzando entre medias, en el mes de marzo, los 432 millones.

Solo siete equipos por encima de los 100 millones

El tercero en esta clasificación, que dicta el poder económico con el que cada equipo pelea sobre el campo, no es otro que el Atlético de Madrid, que también ha visto aumentado este concepto de forma importante, de 336 a 361,287 millones de euros. Aunque los colchoneros llegaron a estar por delante del Barça en mercados anteriores, ahora ven cómo los culés se alejan tras su recuperación.

Completan el 'top 6', a priori las plazas con pasaporte para Europa en la clasificación de LaLiga, el Villarreal (170,564), el Real Betis (142,847) y el Athletic Club (139,203), con la Real Sociedad muy cerca de sus vecinos (137,190). Solo esos siete conjuntos pasan de la barrera de los 100 millones.

El Sevilla FC sigue en la cola y el Deportivo de La Coruña sorprende

Por debajo, llama la atención que el Sevilla FC no solo siga siendo el equipo con el menor límite salarial de LaLiga, sino que además lo ha visto reducido (de 22 a 20,161 millones), por debajo de un recién ascendido como el Málaga, que le antecede en el fondo de la tabla y se escapa hasta los 33,634 millones.

Por su parte, el sorprendente Deportivo de La Coruña, una de las revelaciones de este arranque de campeonato, sitúa su techo de gasto en 64 millones, más que equipos más consolidados como Osasuna, Espanyol, Elche, Rayo Vallecano o el europeo Getafe, clasificado para la Conference League.

Los recién descendidos mandan en Segunda división

En Segunda división, por su parte, el descendido Girona es el líder con 35,088 millones de euros, seguido de cerca por el Mallorca (34.697), con Oviedo y Leganés casi parejos en la lucha por la tercera posición. El que menos límite salarial tiene, en cambio, es el Granada, con solo 4,026 millones.

Así se calcula el Límite de Coste de Plantilla Deportiva

Este límite salarial que tan famoso se ha vuelto en los últimos tiempos es "el importe máximo que cada Club/SAD puede consumir durante la temporada 2026/2027 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible)", según describe LaLiga en su comunicado, incluyendo además "el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible).

"Los conceptos que se incluyen en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador). Cada Club o SAD propone a LALIGA su Límite de Coste de Plantilla Deportiva, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LALIGA aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club", añade la nota.