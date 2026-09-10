Diego Díaz confía en la reacción del Andorra y desvela el poco tiempo que le dio el Racing

El centrocampista ofensivo se marchó en calidad de cedido al equipo de Segunda división debido a que no iba a contar con minutos en el club cántabro. El de Santiago de Cartes considera al FC Andorra como una oportunidad ideal para mejorar y progresar como futbolista

Diego Díaz ha tomado la palabra para explicar los motivos que le han hecho elegir el FC Andorra para continuar su carrera deportiva una vez el Racing de Santander le comunicó que lo mejor era que se marchara para que jugara los minutos que no iba a tener en el equipo de Cantabria. El de Santiago de Cartes se ha mostrado motivado con la aventura que tiene entre manos y confía en la reacción del equipo pirenaico al mismo tiempo que ha desvelado que el Racing de Santander le dio poco tiempo para buscar nuevo club durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Aprovechando su presentación como nuevo jugador del FC Andorra, Diego Díaz se ha mostrado confiando en que el equipo saldrá adelante y dejará atrás la mala racha de resultados: solo ha conseguido 3 puntos en las primera 4 jornadas. "En el vestuario no cabe duda y estamos todos muy tranquilos. Solo llevamos cuatro jornadas y la Segunda es muy larga. Estamos seguros de que lo sacaremos adelante".

Diego Díaz, de 21 años, ha llegado en calidad de cedido al FC Andorra procedente del Racing de Santander, siendo el objetivo que juegue lo máximo posible para que no se estanque.

A continuación, Diego Díaz se ha definido como futbolista. "Soy un jugador asociativo que tiene buena visión de juego".

También ha desvelado el futbolista las primeras directrices que le ha dado su entrenador Carles Manso. "Que sea yo mismo, que cuando esté cerca del área, con mi buen golpeo, chute a portería, que trabaje y que me asocie".

Diego Díaz ha afirmado que se toma este paso por el FC Andorra con tranquilidad, pero teniendo muchas ganas de aprender. "Es el primer paso que doy a una categoría tan grande como es la Segunda división. A medida que vayan pasando los partidos veremos lo que puedo aportar al equipo".

Diego Díaz, sin mucho tiempo para buscar equipo en el pasado mercado de fichajes de verano

Diego Díaz fue una de las últimas salidas del Racing de Santander durante el pasado mercado de fichajes de verano. El centrocampista ofensivo ha desvelado que apenas tuvo tiempo para encontrar nuevo club ya que el equipo cántabro le comunicó que lo mejor para él era un cambio de aires cuando apenas quedaban 24 horas para que se cerrara la ventana. "Fue todo muy rápido. El Racing nos dijo 24 horas antes de que terminara el mercado que saldríamos cedidos. Salir a un club como el Andorra y, encima, a la categoría que es, es un paso muy grande".

Sin duda, Diego Díaz fue uno de los jugadores que se quedaron sin espacio en el primer equipo, después de que el Racing de Santander se hiciera con los servicios de Pablo García, el cual ha sido una fuerte apuesta ya que el club de Cantabria desembolsó algo más de 5 millones de euros para hacerse con los servicios futbolísticos de una de las perlas de la cantera del Real Betis y también del fútbol español.