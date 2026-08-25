Jesús Owono vuelve al Andorra

Jesús Owono volverá a defender la portería del Andorra. El guardameta ecuatoguineano llega cedido por el Alavés con opción de compra después de ser uno de los protagonistas del conjunto tricolor la pasada temporada, cuando disputó 21 partidos

Jesús Owono volverá a defender la portería del FC Andorra. El guardameta regresa al conjunto tricolor en calidad de cedido por el Deportivo Alavés para afrontar una nueva temporada en el Principado. La operación incluye una opción de compra al final. El portero ya conoce perfectamente el club y llega después de haber vivido una primera etapa especialmente positiva. La pasada temporada se convirtió en una de las revelaciones del equipo tras conseguir hacerse con la titularidad y relegar al banquillo a Áron Yaakobishvili.

Owono disputó 21 encuentros con el Andorra y dejó buenas sensaciones durante su estancia. En los 20 partidos de Liga en los que participó consiguió mantener la portería a cero en seis ocasiones. Además, también tuvo protagonismo en la Copa del Rey, donde únicamente recibió un gol en el encuentro frente al Valle de Egüés.

Una nueva competencia en la portería

Su regreso, sin embargo, no significa que vaya a tener asegurado el puesto. El Andorra ha incorporado a Pau López, que ha sido el encargado de defender la portería en las dos primeras jornadas de la temporada.

Owono tendrá que volver a competir por los minutos y convencer a Carles Manso de que merece recuperar el puesto que ocupó durante buena parte del pasado curso. Su conocimiento del equipo y de la categoría pueden jugar a su favor, aunque parte por detrás en cuanto a participación en este inicio de campeonato.

La situación también es diferente para el Alavés. El conjunto vitoriano no contó con Owono en sus planes para las dos primeras jornadas de Primera División y el guardameta tampoco entró en las convocatorias de Quique Sánchez Flores. La cesión se presenta así como una oportunidad para que vuelva a tener continuidad y siga desarrollándose.

Una segunda oportunidad en Andorra

Owono ya demostró durante su primera etapa que puede rendir a un nivel alto cuando disfruta de confianza y regularidad. Su regreso responde precisamente a la búsqueda de esos minutos que le permitan continuar creciendo.

El Andorra, por su parte, recupera a un futbolista que dejó un buen recuerdo entre sus aficionados y que conoce el funcionamiento del club. Ahora deberá volver a ganarse un puesto en una portería que cuenta con competencia.

La opción de compra permitirá además al conjunto tricolor valorar durante la temporada si apuesta definitivamente por el guardameta. Mientras tanto, Owono afronta el reto de repetir el camino que ya recorrió: llegar, competir y volver a hacerse con la portería del Andorra.