Piqué no se pone techo con el Andorra: “Algún día se escuchará el himno de la Champions”

Gerard Piqué afronta una nueva temporada al frente del Andorra con la ambición intacta. El máximo accionista no quiere marcar el playoff como objetivo, pero mantiene su gran sueño: llevar al club hasta la Champions

Gerard Piqué continúa teniendo claro hasta dónde quiere llevar al Andorra. El máximo accionista del club afronta una nueva temporada con más tiempo para involucrarse en el día a día de una entidad que considera cada vez más suya y mantiene intacta la ambición que tenía cuando comenzó el proyecto: hacer crecer al conjunto tricolor hasta alcanzar cimas que hoy todavía se ven muy lejos. “Algún día se escuchará el himno de la Champions”. Esa frase sigue representando la visión de Piqué para el futuro del Andorra. El exjugador del Barcelona reconoce que todavía queda camino por recorrer, pero no quiere poner un límite al crecimiento del club.

Su situación personal también ha cambiado. Cuando adquirió el Andorra todavía era futbolista profesional y compaginar ambas facetas resultaba mucho más complicado. Ahora puede dedicar más tiempo al proyecto y vivirlo de una manera diferente. "Estoy en una etapa de mi vida en la que me puedo organizar mucho mejor que cuando lo compramos. Entonces era jugador en activo y era mucho más complicado para mí, ahora las cosas han cambiado y me lo siento muy mío", explicó.

Ni por asomo piensa en los playoff

El Andorra afronta una nueva temporada en Segunda División y Piqué evita colocar el playoff de ascenso como una obligación. Considera que sería “excesivo” establecer ese objetivo de partida, aunque eso no significa que el club vaya a renunciar a competir por todo.

La experiencia del curso pasado sirve como advertencia. El equipo comenzó con fuerza, pero su rendimiento fue cayendo con el paso de las jornadas. Para Piqué, una de las claves estará precisamente en mantener la regularidad durante una competición de 42 partidos y aprender de la temporada pasada. El club no tiene límites aunque su máximo accionista sabe que el crecimiento se produce poco a poco.

Una plantilla que convence a Piqué

El máximo accionista también quiso poner en valor el trabajo realizado durante el mercado. La salida de futbolistas importantes como Josep Cerdà o Dani Villahermosa obligaba a reconstruir algunas piezas del equipo, pero Piqué se muestra satisfecho con las alternativas encontradas. “Creo que tenemos un gran equipo”, aseguró.

También destacó la rapidez con la que los nuevos jugadores se han integrado en el vestuario. Para el exfutbolista, esa adaptación es especialmente importante en un proyecto que pretende construir una identidad propia.

Y no espera que todo el protagonismo recaiga sobre una sola figura. Piqué confía especialmente en los jóvenes y cree que esta temporada puede aparecer algún futbolista que dé un paso adelante, como ya ocurrió anteriormente con jugadores que llegaron sin demasiado ruido y acabaron ganándose un sitio.

Uno de los pilares del proyecto es conseguir que los futbolistas no vean el Andorra simplemente como un destino más. Piqué quiere que exista una conexión real con el club. “Necesitas jugadores que de verdad lo sientan, que sientan que estar en el Andorra es especial”, explicó.

Para conseguirlo, considera fundamental generar un impacto positivo en los jugadores y lograr que se involucren también desde el punto de vista emocional. Esa filosofía se aplica igualmente a las salidas: si un futbolista entiende que su etapa ha terminado, el club prefiere encontrar una solución antes que mantener a alguien que ya no quiere estar. “Creemos que el Andorra ha de ser un club en el que el jugador quiere estar y el jugador quiere rendir”, afirmó.

El reto de llenar más las gradas

El crecimiento del Andorra también pasa por aumentar su masa social. El club ya ha superado los 1.000 abonados y aspira a alcanzar los 2.000. Piqué quiere que el público tenga cada vez un papel más importante en el proyecto. “Lo que queremos al final es que la gente se lo pase bien”, señaló, animando a los aficionados a acudir al estadio este fin de semana.

También confía en que el problema con las inscripciones de los nuevos fichajes pueda resolverse a tiempo para el encuentro ante el Ceuta. Su previsión es optimista y espera disponer del mayor número posible de incorporaciones. El Andorra comienza así otra temporada en Segunda. Piqué no quiere precipitar los objetivos, pero tampoco esconder la ambición.