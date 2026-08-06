El empresario Gerard Piqué (39 años): "El dinero es el reflejo de tener éxito”

El ex jugador de fútbol se ha hecho un nombre en el mundo empresarial, desvelando cuál es su filosofía de negocios y detallando varias claves que le han guiado al éxito

Gerard Piqué se ha convertido en un gran hombre de negocios. El ex futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española se ha reinventado tras colgar las botas y ha apostado por el mundo de los negocios, llevando proyectos de deporte y de entretenimiento a través de Kosmos, su holding empresarial.

Entre todos los grandes negocios de Piqué destacan la Kings League, la competición de fútbol 7 que creó con normas innovadoras; el FC Andorra, el equipo del que se convirtió en dueño; el nuevo modelo de la Copa Davis y diferentes inversiones inmobiliarias y producciones audiovisuales. Varios negocios que reúne en Kosmos y que le han colocado como un gran empresario a nivel internacional. Pero su éxito lo ha logrado gracias a un factor clave y a su filosofía respecto a ellos.

Los consejos de su padre, clave para Gerard Piqué en su triunfo como empresario

Gerard Piqué apostó por el mundo de los negocios en su última etapa en el fútbol y tras su retirada, pero el motor que le ha dado alas en esta inversión lo ha tenido 'en casa'. El ex futbolista ha confesado que gran parte de su éxito se lo debe a su padre, quién le ha guiado en el mundo de los negocios.

Joan Piqué Rovira lleva décadas dedicándose al mundo empresarial, con proyectos como el sector inmobiliario, inversiones y comercio internacional, aunque toda su vida ejerció como abogado. Sin embargo, su larga experiencia en los negocios ha sido la llave que ha desbloqueado el éxito de Gerard Piqué, como él mismo reconoce. "Mi padre lleva muchos más años como empresario, en un sector totalmente distinto, pero hay cosas que sirven para todo tipo de actividades" explicó el ex defensa en una entrevista para 'Forbes España'.

"Los veteranos tienen más experiencia, pero los jóvenes con sus ganas y su ilusión por aprender, intentar generar y ser importantes también pueden aportar muchísimo", añade Piqué. Sin embargo, lo más importante para el ex futbolista es su filosofía a la hora de manejar estos proyectos, que es su secreto para alcanzar el éxito.

La filosofía de Piqué en sus negocios

Además de la influencia de su padre, que seguro le ha dado buenos consejos a la hora de tomar decisiones, el éxito de Piqué en el mundo empresarial está en que no se toma estos proyectos única y exclusivamente como una fuente de ingresos, si no que va mucho más allá. "Yo no hago negocios para ganar dinero" señala el catalán, aunque con un apunte claro, "pero el dinero es el reflejo de tener éxito y todo el mundo quiere tener éxito".

Sin embargo, una cosa es desear el mayor éxito posible en tus inversiones y otra montar un proyecto pensando única y exclusivamente en los beneficios económicos, que es igual de válido pero cambia el enfoque, tal y como apunta el ex futbolista. "Yo he montado 'Kosmos' para pasármelo bien. Lo que importa es el viaje" reconoce el dueño de este holding. "Siempre me he movido por sentimiento, emociones y sensaciones" apostilla.

Gerard Piqué apuesta por el riesgo y las nuevas tendencias para sus empresas

Otro de los factores clave en sus negocios es que busca siempre aportar un toque novedoso. Así lo hizo cuando llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis para gestionar y proponer un nuevo modelo la Copa Davis, aunque no ha convencido a todos los aficionados del tenis. Aunque eso sí, guste o no, se llevó 3.000 millones de dólares.

Por ello, siempre trata de buscar nuevas tendencias para invertir. "En Kosmos intentamos ver hacia dónde va todo y ser de los primeros" reconoce. "Somos bastante arriesgados, porque aún somos pocos y nos lo podemos permitir. Si vemos que algo nuevo está tirando, apostamos" concluye Piqué después de dejar claro cuál es su filosofía de negocios.