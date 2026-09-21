Pedro Sánchez enfada a Ceuta por hacer recular a la Federación para no molestar a Marruecos: "Difícil de entender"

La decisión de Interior de suspender la celebración en Ceuta del España-México Sub-20 ha provocado el malestar de las autoridades de la ciudad autónoma, que cuestionan los motivos esgrimidos para cancelar el encuentro y ven en el contexto con Marruecos un elemento clave de la polémica

La suspensión del partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México ha provocado una reacción contundente en Ceuta. El encuentro, previsto para el próximo 30 de septiembre en la ciudad autónoma, finalmente no se disputará allí después de que el Ministerio del Interior desaconsejara su celebración por motivos de seguridad.

El Gobierno de Ceuta ha calificado la decisión de "difícil de comprender" y ha trasladado su "profunda decepción, desilusión y malestar". En un comunicado, el Ejecutivo ceutí cuestiona los argumentos empleados por Interior y pone el foco en las diferencias entre las declaraciones realizadas recientemente por el ministro Fernando Grande-Marlaska y los motivos utilizados ahora para no celebrar el partido.

Desde Ceuta recuerdan que "hace apenas unos días Marlaska calificaba como subjetiva la sensación de inseguridad existente en Ceuta y ahora su propio Ministerio utiliza precisamente razones de seguridad, presión migratoria y tensión social para justificar que no pueda celebrarse un partido internacional en la ciudad".

En esta misma línea, desde la Ciudad Autónoma sostienen que la seguridad "no puede ser subjetiva cuando al ministro le conviene y convertirse en objetiva cuando considera oportuno utilizarla para impedir la celebración de un acontecimiento deportivo".

"Si existen razones objetivas suficientemente graves como para que Interior entienda que no puede garantizar este encuentro, lo que corresponde al Gobierno de la Nación y al Ministerio del Interior es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Ceuta y devolver cuanto antes a la ciudad a la normalidad, no impedir que esa normalidad pueda manifestarse precisamente a través de acontecimientos deportivos de primer nivel", ha reflexionado el Gobierno ceutí.

La Federación de Ceuta también muestra su rechazo

La Real Federación de Fútbol de Ceuta también ha reaccionado a la polémica decisión. El organismo que preside Antonio García Gaona ha expresado su "profunda tristeza, decepción y rechazo" a la misma.

El organismo federativo se ha pronunciado después de que Rafael Louzán, presidente de la RFEF, confirmara en Málaga que el partido no se disputaría en Ceuta debido a la situación que atraviesa la ciudad y después de que Interior desaconsejara su celebración al considerar que no podían garantizarse las condiciones necesarias para el dispositivo policial.

"La noticia supone un nuevo golpe para una ciudad que lleva semanas soportando una situación excepcional y de ver alterado el uso normal de sus playas y espacios públicos", ha señalado la Federación.

La Federación cuestiona los argumentos de Interior

La FFCE también considera difícil de entender la postura del Ministerio del Interior y vuelve a establecer una comparación con las declaraciones realizadas días atrás por Marlaska. "Resulta especialmente difícil de entender la posición del Ministerio del Interior, ya que hace apenas unos días Fernando Grande-Marlaska calificaba como subjetiva la sensación de inseguridad existente en Ceuta y ahora el departamento que dirige utiliza la presión migratoria, la tensión social y la falta de medios suficientes como argumentos para desaconsejar la celebración del encuentro", aseguran.

Desde la Federación entienden que las dos posiciones son complicadas de conciliar y reclaman recursos si realmente son necesarios. "Ambas posiciones resultan difícilmente conciliables, ya que si Ceuta se encuentra en una situación de normalidad y seguridad, cuesta explicar esta decisión y si son necesarios más recursos y efectivos, la respuesta del Gobierno de España debe ser aportarlos y garantizar el desarrollo normal de la actividad de la ciudad, no limitar sus oportunidades", aseguran.

La FFCE también pone como ejemplo la actividad habitual de la AD Ceuta FC, que disputa sus encuentros como local en el Alfonso Murube. "Además, Ceuta ya ha demostrado su capacidad para albergar encuentros deportivos de primer nivel, además de que la AD Ceuta FC compite en LaLiga Hypermotion y disputa con normalidad sus partidos como local en el estadio Alfonso Murube, con los dispositivos de seguridad propios del fútbol profesional", ha recordado.

"Resulta difícil justificar que Ceuta pueda acoger regularmente encuentros de la segunda categoría del fútbol español y, al mismo tiempo, no pueda celebrar un amistoso internacional de categoría sub-20, por lo que Ceuta no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de medios de otras administraciones, sino que la ciudad necesita soluciones, recursos y normalidad", añaden.

La Federación resume el impacto de la decisión con una frase: "Hoy pierde el fútbol ceutí, pero, sobre todo, pierde una ciudad que necesitaba una alegría".