Pau López, en el ojo del huracán del Andorra tras un duro comienzo de liga

El cancerbero ha disputado hasta la fecha todos los minutos bajo los palos de la portería andorrana y todavía no ha conseguido dejarla a cero

El Andorra dormirá hoy fuera de los puestos de descenso por los pelos. Aunque todavía es pronto para que comiencen a aflorar los nervios en el Principado, en las primeras cuatro jornadas se ha detectado un serio problema para mantener la categoría: la portería.

El cancerbero titular del conjunto andorrano es el exbético Pau López, uno de los fichajes estrellas de este verano y que llegó libre tras desvincularse del conjunto hispalense. Hasta ahora lo ha jugado todo y en ninguno de los cuatro partidos ha logrado dejar su portería a cero.

Así y pese a que el equipo que dirige Carles Manso se estrenó con goleada en la primera jornada por 5-1 frente al Ceuta, posteriormente encajaron una goleada frente al Celta Fortuna (4-2) y perdió por la mínima ante el Eibar (0-1) y frente al Real Valladolid (1-0).

Y aunque evidentemente toda la responsabilidad no recae en el guardameta, la llegada de otro portero antes del cierre del mercado ha subido de nivel el debate de la portería en las últimas horas.

El regreso de Owono lo puede cambiar todo

El regreso de Jesús Owono al Andorra ha sido una decisión meditada y marcada también por el interés del portero para volver a un sitio donde en su día se sintió muy valorado.

La insistencia del director deportivo tricolor, Jaume Nogués, y la del técnico, Carles Manso, han terminado siendo determinante para que el meta se decantara por esta segunda etapa en el club.

"Quería volver aquí, donde creo que se me ha descubierto y donde se me ha dado la oportunidad desde el principio. Ahora mismo nadie me puede quitar la sonrisa de haber vuelto a casa", comentó el cancerbero en su presentación.

Con la llegada del ecuatoguineano la portería del Andorra cuenta ahora con tres porteros (Pau López y Nico Ratti). Y aunque Owono ha llegado el último, cuenta con cierta ventaja respecto a sus nuevos compañeros: "Lo afronto con mucho respeto. Pau es una persona que admiro muchísimo, también a Nico. Al final tendemos a pensar en las llegadas y olvidamos que en casa tenemos un porterazo también".

En este sentido, respondió de forma tajante cuando le preguntaron si se veía luchando por la titularidad: "La decisión de quien juega la toma el míster y nosotros lo único que podemos hacer es ponérselo lo más difícil posible".

Por último y respecto a la plantilla actual, el meta se mostró motivado de empezar a rodar con ella: "Somos un grupo muy joven, con mucha hambre, muchísima ilusión y no nos ponemos un techo. Hablar de metas a estas alturas es pronto y, al final, creo que los partidos te dirán a qué puedes aspirar, si puedes mirar hacia arriba o si tienes que luchar por mantener la categoría. Hay mucha ambición y muchísima ilusión por conseguir grandes cosas. Creo que ese grupo es capaz de hacerlo".

Owono ha firmado un contrato por dos temporadas más dos opcionales con la entidad que preside Gerard Piqué: "Veo la ambición que tiene el club de crecer y yo soy una persona que no se asusta ante los retos. Siento que haremos algo grande y por eso he venido aquí. Tengo ganas de sumar, esté donde esté".