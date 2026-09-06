Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el US Open 2026

Carlos Alcaraz y Tommy Paul se enfrentan este domingo en busca de los cuartos de final del US Open 2026

Empieza lo duro para Carlos Alcaraz. Después de tres partidos más asequibles, en los que ha podido recuperar sensaciones y asumir que está completamente recuperado de su lesión en la muñeca, el tenista español se cruza con un rival durísimo en octavos de final, como lo serán todos los que tenga a partir de ahora si pasa esta ronda.

A Tommy Paul le ha ganado los cinco últimos partidos que han jugado y domina el cara a cara por 6-2, pero el norteamericano es un jugador que, por su tenis, complica mucho el juego del español, que ha sufrido en casi todos los encuentros que han disputado.

"Es un tipo realmente talentoso, alguien muy difícil a quien enfrentar, muy peligroso. Y, por la manera en la que juega, en la que golpea la bola, es muy difícil dominar los puntos frente a él", reconocía el murciano tras ganar a Wu Yibing, pues ya sabía que se encontraría con Paul en octavos de final del US Open 2026.

Para Carlos Alcaraz, ésta será su verdadera prueba de fuego para saber a qué nivel está tras su largo parón. Lo anterior le ha dado confianza, pero ahora necesitará más para poder pasar a la siguiente ronda.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Tommy Paul?

El partido entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul correspondiente a la cuarta ronda del US Open 2026 tendrá lugar este domingo 6 de septiembre en Nueva York.

El partido ha sido programado para el segundo turno de la pista Arthur Ashe, tras el que disputarán Aryna Sabalenka-Taylor Townsend, que arranca a las 11:30 horas, hora local, las 17:30 hora española. El duelo del español se jugará a continuación, aunque si el primero acaba muy pronto, no lo hará antes de las 19:30 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.