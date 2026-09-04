Fernando Alonso recuerda al hombre que cambió su carrera: “Fue el primero en detectar mi talento”

El asturiano, aprovechando la disputa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se celebra en el mítico circuito de Monza, templo de la velocidad, va a lucir un casco que recuerda al que usó en los karts en donde comenzó a mostrar su gran nivel de conducción que le ha permitido convertirse en uno de los mejores pilotos de la historia

Fernando Alonso va a disputar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con un casco en recuerdo de cuando Adrián Campos lo descubrió.@AstonMartinF1

Fernando Alonso regresa a sus orígenes, no a la hora de decidir su futuro, que aún sigue en el aire, pero sí para recordar a las personas que confiaron en él y que le permitieron tener la oportunidad de llegar a la Fórmula 1 en donde se ha convertido en uno de los mejores pilotos de la historia de esta competición. En este caso, Fernando Alonso va a aprovechar la disputa del Gran Premio de Italia de F1, que se celebra en el circuito de Monza, templo de la máxima velocidad, para lucir un casco que rememora el que llevaba en karts en donde le descubrió Adrián Campos.

Adrián Campos, la persona que descubrió a Fernando Alonso

Fernando Alonso va a lucir un casco en el que se va a ver la bandera de España y que se asemeja bastante al que usó en los karts en la década de los años 90. "Un guiño a dónde todo comenzó. Revelando el casco especial #ItalianGP de @alo_oficial, inspirado en Adrián Campos. Adrián fue el primero en detectar el talento de Fernando, convirtiéndose en su primer mánager y ayudándolo a guiarlo al mundo del automovilismo de fórmula. Ahora, su icónico casco regresa a la pista en Monza, con su familia allí para compartir el momento", ha anunciado la propia escudería Aston Martin a través de sus redes sociales.

Fernando Alonso no quiere olvidar sus orígenes ni tampoco a Adrián Campos, que falleció a comienzos del año 2021, y va a hacerle un homenaje en este Gran Premio de Italia de Fórmula 1 a algunas personas que le ayudaron para estar en el Gran Circo.

Adrián Campos se quedó impresionado con el talento de Fernando Alonso durante una prueba de karts en el año 1998 que se estaba disputando en Barcelona. El que fuera piloto de la escudería Minardi en los años 80, concretamente en 1987 y 1988, no dudó en apadrinar al asturiano. "Lo vi y lo tuve claro: ese es mi hombre", dijo el propio Adrián Campos.

Adrián Campos lo fichó cuando Fernando Alonso era aún un adolescente y con 17 años le dio la alternativa en el extinto Euro Open by Nissan. Fernando Alonso no decepcionó a Adrián Campos ya que el asturiano, a pesar de su juventud y de su inexperiencia en aquellos momentos, arrasó en el campeonato y se consolidó como uno de los pilotos con más talento y que estaban llamados a llegar a la Fórmula 1 como finalmente se demostró.

Fernando Alonso sigue sin decidir su futuro

A sus 45 años, Fernando Alonso sigue siendo considerado uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Es por ello que Aston Martín F1 y Honda no se plantean prescindir de sus servicios. Es más quieren que siga en la máxima competición y que el asturiano les ayude a continuar creciendo.

Tanto Aston Martin F1 como Honda le han ofrecido la renovación de contrato a Fernando Alonso que aún no ha respondido ya que el piloto español no quiere precipitarse.