Red Bull ficha en Aston Martin y deja a Fernando Alonso sin una figura clave

El asturiano todavía no ha renovado su contrato con la escudería británica y, mientras tanto, el equipo de trabajo de Adrian Newey ha sufrido una escapada importante

La renovación de Fernando Alonso se está demorando más de lo previsto. Primero dijo el asturiano que haría pública su decisión tras el parón veraniego y, ahora, tras lo ocurrido en Zandvoort, donde le fue mejor de lo esperado, ha decidido atar antes algunos cabos sueltos para no precipitarse en su veredicto.

El bicampeón del mundo sigue manteniendo reuniones con la cúpula directiva y con Adrian Newey para comprobar y saber con seguridad hacia dónde va el proyecto británico a corto plazo, consciente de que le quedan dos años más como mucho en la Fórmula 1, por lo que podría ser su último contrato en el Gran Circo.

Pero mientras se decide a continuar con el volante vestido de verde o convertirse en nuevo asesor de los de Silverstone (son las dos alternativas que tiene ahora mismo), Aston Martin ha sufrido una baja muy importante en sus filas de cara al próximo ejercicio.

Red Bull ha pescado en el equipo de trabajo del propio Newey y ha elegido a quien tomará el relevo de Gianpiero Lambiase en la estructura deportiva del equipo austríaco.

Concretamente, ha cerrado el fichaje de Tom McCullough, quien se convertirá en el 'Head of Racing' o "Jefe de carreras" la próxima temporada en el equipo de la bebida energética.

Cabe recordar que McCullough es uno de los ingenieros más experimentados del paddock y cuenta con un amplio currículum en la categoría reina del automovilismo. El ingeniero británico lleva más de una década en Aston Martin.

Este año había recibido el cargo de director de rendimiento de Aston Martin, pero hace unos meses fue trasladado a una función dentro de Aston Martin Performance Technologies, alejándole de la actividad diaria de la F1.

Dicha decisión ha pesado mucho en la elección de un McCullough que abandonará definitivamente Aston Martin al término de 2026 para empezar a trabajar codo con codo con Max Verstappen.

Honda se sincera con Fernando Alonso

La Fórmula 1 regresa este fin de semana en Italia y en Aston Martin ya están deseando ver de nuevo en acción a Fernando Alonso tras lo experimentado en Países Bajos, donde el asturiano firmó una novena plaza en la carrera dominical para sorpresa de todos.

Y para no crear falsas expectativas en Monza, conocido como el 'Templo de la velocidad', ha salido a la palestra de nuevo el jefe de Honda, quien ya ha dejado claro que llegan por debajo del resto de equipos en cuanto a velocidad.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe, así lo ha explicado en la previa de este certamen: "Monza es un circuito único, con uno de los porcentajes de aceleración a fondo más altos del calendario de 2026, gracias a sus largas rectas y a sus solo 11 curvas. En este circuito, la forma de distribuir la energía limitada entre estos tramos resulta crucial, y esto se acentúa especialmente en la sesión de clasificación".

"Los tiempos por vuelta en Monza dependen en gran medida de la potencia. Con la introducción de nuestro motor de especificación 2 en Zandvoort, hemos dado un paso adelante en cuanto a rendimiento, pero debemos ser realistas de cara al próximo fin de semana, ya que sabemos que seguimos por detrás de nuestros rivales en términos de potencia general", continúa con su explicación el dirigente nipón.

"Nuestro objetivo principal en el Gran Premio de Italia es mejorar la manejabilidad. Desde el Gran Premio de los Países Bajos, hemos estado trabajando mucho en el banco de pruebas de HRC Sakura para mejorar ese aspecto y, concretamente, para lograr un control de la combustión estable y constante. En Monza, comprobaremos el efecto de ese trabajo y realizaremos nuevos ajustes, lo que nos aportará mayor competitividad en las próximas carreras", prosigue Orihara.

Y es que lo sucedido en Zandvoort ha generado ya un debate sobre si fue mérito de las nuevas mejoras que presentó el AMR26 B o de Fernando Alonso. Y la mayoría de los expertos coinciden en lo segundo. Sobre todo, después de que el propio piloto español reconociera que no podía confirmar que su coche hubiese subido de potencia en los Países Bajos.