Nuevo pique entre Antonio Lobato y Fernando Alonso tras la mejoría de Aston Martin en Zandvoort

El periodista ninguneó la mejoría de Aston Martin en los últimos grandes premios y se encontró con una contestación

Si el Gran Premio de Hungría había disparado el optimismo en Aston Martin, el Gran Premio de los Países Bajos celebrado hace una semana en el circuito de Zandvoort había venido a ratificarlo.

Pese a que el motor aún tiene que ajustar muchas cosas tras las modificaciones introducidas por Honda, que mejoraron la potencia, pero complicaron la maniobrabilidad, el nuevo monoplaza volvió a responder de forma acertada y Fernando Alonso empezó a dejarse ver en el Top-10 de la categoría. En los únicos libres celebrados acabó duodécimo y llegó a ser octavo y, en la carrera del domingo, remontó hasta el noveno puesto y acabó entre los diez mejores por segunda vez en la temporada.

Aunque desveló los problemas que las modificaciones en el motor habían traído, sólo tuvo palabras de elogio para honda y, sobre todo, para Adrian Newey, que ha evolucionado el coche y apunta con optimismo al próximo año.

Fernando Alonso quiso rebajar la euforia, sin dejar de ensalzar la mejoría experimentada. “Aquí, en pista, no hay mucho que podamos hacer -para mejorar la manejabilidad-, necesitamos depender de algunos cambios importantes en la fábrica o en el software, y tiene que venir de Japón, así que no es algo que se consiga de un día para otro. Probablemente se trate más de Monza, donde necesitamos dar otro paso adelante. Normalmente, somos un poco mejores en carrera porque nuestro chasis es muy bueno, y cuando la gente tiene neumáticos más viejos, dependemos más del agarre del chasis y no tanto del agarre de los neumáticos. Así que podemos hacer un mejor trabajo, pero al mismo tiempo, no podemos adelantar en las rectas, así que estamos en una posición difícil”, señaló tras el Gran Premio.

Alonso valora el trabajo de Adrian Newey

El piloto asturiano es consciente de que el próximo paso adelante pasa por la velocidad punta y se mostró paciente con Honda. Al mismo tiempo que elogiaba a la fábrica de Silverstone. "Hemos mejorado el coche, sobre todo el chasis. Cuando los neumáticos se gastan se ve la calidad del coche, y ahí el Aston Martin sobresale. Estamos contentos con la dirección tomada con el chasis", añadía.

Hasta ahí todo correcto. En Hungría, el Aston Martin ya acabo por delante de Cadillac y de Williams, y peleó con Haas y Alpine. en la carrera de Zandvoot ya, incluso, superó a unos RB que estaban muy bien y sólo un gran Hulkenberg (Audi) acabó por delante de él entre los pilotos de las escuderías de la zona media de la F1. De ahí sus palabras de elogio.

Sin embargo, hay quien no está de acuerdo con esa visión optimista. Se trata de Antonio Lobato, que en palabras a SoyMotor apuntó claramente al chasis y a Adrian Newey y contradijo todo lo que Alonso había exaltado.

Para Antonio Lobato, Aston Martin sigue en la cola

"El Aston Martin es casi EL PEOR en todo todavía, exceptuando a Cadillac. En recta es el peor coche, era el peor coche en Zandvoort, el más lento. En curva rápida creo que era el segundo por la cola, en curva lenta el tercero por la cola y en curva media era el peor... La falta de velocidad punta no es solo el motor, sino también un poco la resistencia aerodinámica (...) Ese coche también es lento aerodinámicamente hablando", señalaba el conocido periodista, atizando directamente al equipo de Alonso.

La controversia ha llegado hasta el propio entorno de Newey y su esposa Amanda ninguneó al periodista español cuando le preguntaron por lo que había dicho. Con un "¿Quién?" solventó Amanda Newey las palabras de Lobato.

La mala relación entre Fernando Alonso y Antonio Lobato es pública y quedó patente en el último gran premio celebrado en Montmeló, donde el español no hizo declaraciones a DAZN y se comentó que no las haría mientras trabajara allí el también ovetense.