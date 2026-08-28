Carlos Sainz desvela el secreto mejor guardado de Fernando Alonso: "Si lo haces puedes prolongar mucho tu carrera"

El madrileño ha renovado hace una semana su contrato con Williams pese a estar viviendo una auténtica pesadilla este curso. Tiene claro cuál es el lema de su vida y hacia dónde le gustaría enfocar su carrera. Además, conoce la fórmula secreta que ha llevado a su compatriota a estar pilotando más allá de los 40 años

El Mundial de Fórmula 1 está siendo todo un calvario para los dos pilotos españoles que hay en la parrilla. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz están viviendo sendas pesadillas con Aston Martin y Williams, respectivamente.

El cambio de reglamento y unos monoplazas que no han respondido a las expectativas que había por todo lo hecho en 2025 les ha hecho toparse con una realidad bien distinta a la que soñaban cuando se acaba el ejercicio anterior.

Pese a ello, Sainz ha renovado hace una semana su compromiso con los británicos. Con un contrato multianual y a razón de 30 millones por temporada. Y Alonso podría hacer lo mismo en los próximos días.

Así, en una entrevista concedida a los compañeros de Motorsport.com, Carlos ha contado cómo ha tomado la decisión, así como ha revelado el secreto mejor guardado de Fernando Alonso para seguir pilotando más allá de los 40, que es también su objetivo.

"Lo habitual es que antes de firmar un contrato siempre se evalúe el panorama general. Pero cuando pusimos todo encima de la mesa también surgió un aspecto que para mí es importante: nunca me ha gustado abandonar un equipo cuando atraviesa un momento de dificultad. No forma parte de mi carácter marcharme a otro sitio si la situación ha empeorado desde que estoy en el equipo", ha subrayado Sainz.

Confianza ciega en Williams

Cuestionado por si le urge ganar, también es rotundo: "No me he marcado una fecha límite. Para mí lo más importante es el próximo año: el objetivo es recuperar terreno y salir de la situación en la que estamos hoy. Quiero volver a ganar lo antes posible. Este año hemos acumulado un retraso respecto a lo que esperábamos; ha sido un paso en falso en el camino que debemos recorrer para llegar a donde queremos. Pero en Williams también hay muchos proyectos entre bastidores que la prensa, los aficionados y la gente no ven y que están avanzando, y eso me ha llevado a pensar que pronto puede comenzar una recuperación en la dirección correcta. Confío en James y en la dirección del equipo".

A sus 31 años podría ser considerado como uno de los veteranos de la parrilla, pero gracias a pilotos como Hamilton, Fernando Alonso o Rosberg no lo es: "Viendo lo que son capaces de hacer Fernando y Lewis, pero también el propio Nico, que tiene algunos años más que yo, tengo la confirmación de que se puede mantener un nivel de pilotaje muy alto durante mucho tiempo. Tengo la suerte de estar en un deporte que te permite seguir en la élite durante muchos años".

Y en este sentido, sabe que tiene el mejor espejo en su familia: "También tengo un ejemplo en casa... Mi padre Carlos no está en Fórmula 1, pero con 63 años sigue dando guerra; hace dos años ganó el Dakar".

La fórmula secreta en la Fórmula 1, según Carlos Sainz

A Carlos Sainz le gustaría ser como Fernando Alonso en un futuro. O lo que es lo mismo, pilotar más allá de los 40. Aunque es la edad en la que, biológicamente, se empiezan a perder ciertos reflejos, el madrileño conoce la fórmula secreta para conseguirla: "Si cuidas tu forma física y mantienes una buena motivación, puedes prolongar mucho tu carrera. Tienes que mantener un buen estado mental, porque también hay que tener en cuenta los viajes, así como las actividades de marketing y con los medios. Dejando a un lado esos aspectos, creo que se puede competir hasta los 45 años".

Y es que, por ahora, le cuesta imaginarse fuera del Gran Circo: "Creo que seguiré en Fórmula 1 todo el tiempo que pueda. No entiendo a la gente que dice que ‘no’. Es extraño, porque mi teoría es que a los 40 años ni siquiera estás a mitad de tu vida, y me pregunto qué haré durante la segunda mitad".

Las otras pasiones de Carlos Sainz

En esta misma entrevista, Carlos ha confesado a qué otras cosas le gustaría dedicar tiempo una vez decida colgar el volante: "Me gusta jugar al golf, salir en bicicleta, jugar al pádel, ponerme a prueba en actividades empresariales...".

Pese a ello, afirma que incluso sumándolas todos no le aportan el placer que le proporciona estar donde está hoy, así que queda Sainz para rato: "Soy consciente de la suerte que tengo de poder formar parte de este deporte. Es cierto que 24 carreras no son pocas y que hay muchas actividades alrededor, pero cuando me voy a dormir me repito que no cambiaría todo esto por nada del mundo".