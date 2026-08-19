Carlos Sainz, tras su galáctica renovación con Williams: "Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos"

El madrileño pasará a ser uno de los mejores pagados de la parrilla. Concretamente, sólo le superarán cinco pilotos

Jugada maestra la de Carlos Sainz. Al tiempo que Williams ha dado un gran paso atrás este año con su monoplaza, el madrileño ha ido dejando en el aire su continuidad en el proyecto británico conforme ha ido avanzando la temporada.

O lo que es lo mismo, se ha hecho de rogar para, ya que tiene complicado luchar por las victorias, al menos seguir viendo ceros en su cuenta bancaria. Y lo ha conseguido, porque Williams le ha hecho una renovación galáctica.

El piloto de 31 años fichó en julio de 2024 tras correr con Ferrari y comenzó a correr para esta escudería en el Mundial de 2025 con dos podios en su haber, el primero en Bakú y el segundo en Catar, otro en una carrera al esprint, en Austin (Estados Unidos). Pues cuando todavía no ha cumplido ni su segundo curso con los de Grove, ya se ha ganado un aumento de sueldo.

Según el diario Marca, Carlos será el sexto mejor pagado de la parrilla, ya que pasará a cobrar cerca de 30 millones de euros por temporada, tan sólo por detrás de Norris (30), Russell (34), Leclerc (40), Hamilton (60) y Verstappen (70).

Y tras anunciar Williams el acuerdo de manera oficial, estas han sido las palabras del piloto español: "¡Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Atlassian Williams F1! Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas. Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo".

Williams le da las gracias a Carlos Sainz

Según Williams, el piloto madrileño "ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de la reconstrucción del equipo, combinando un enfoque de ingeniería detallado con velocidad pura, una conducción fluida y una determinación implacable para mejorar el rendimiento en todas las áreas".

Con su renovación, el equipo británico ha conseguido mantener a sus actuales pilotos para su 50º aniversario. Así, señala la escudería que Sainz y Albon "forman una de las alineaciones más formidables y experimentadas de la Fórmula 1, con más de 370 Grandes Premios disputados, más de 1600 puntos y 31 podios entre ambos".

"Ambos pilotos comparten el compromiso de devolver a Williams a la elite a pesar de un difícil 2026, con la firme convicción de que el progreso que se está logrando internamente permitirá alcanzar ese objetivo", agrega.

La escudería añade que "el renovado compromiso del piloto de 31 años refleja la confianza que ambas partes han construido, mientras Williams continúa invirtiendo en todas las áreas necesarias para competir en la F1 y ampliar su legado de nueve Campeonatos Mundiales de Constructores y 114 victorias en carreras".

"Esto significa que Carlos, uno de los tres únicos pilotos, junto con Alain Prost y Nigel Mansell, que han competido para Williams, McLaren y Ferrari, ayudará a liderar a Williams mientras el equipo se une a las otras dos escuderías icónicas de la F1 para celebrar 50 años de competición en este deporte", asevera.

James Vowles destaca el trabajo diario de Sainz

El director del equipo, James Vowles, indicó que "desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido invalorables para este proyecto: trabaja día tras día con sus ingenieros para optimizar cada milisegundo".

"Es un líder para este equipo y me entusiasma que pueda vislumbrar el potencial que tenemos mientras continuamos su reconstrucción. No solo destacan su habilidad en carrera y su velocidad, sino también el trabajo que realiza tras bambalinas en busca del máximo rendimiento. Carlos comparte la convicción y la ambición que tenemos en el Atlassian Williams F1 Team y se esfuerza cada día por alcanzarlas", finalizó Vowles.