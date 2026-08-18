F1 GP de Países Bajos 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort

El Gran Circo regresa en la casa de un Verstappen que ya demostró en Hungría que tiene ganas de marcha. Fernando Alonso estrenará motor y Carlos Sainz debe decidir si continúa o no en Williams la próxima campaña

La Fórmula 1 regresa tras un parón de casi un mes y lo hace en los Países Bajos, donde se espera que tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz comuniquen sus respectivas decisiones para el próximo curso en sus distintos equipos, Aston Martin y Williams.

A buen seguro, se volverá a vivir un nuevo episodio de la batalla que mantienen este año Mercedes y Ferrari por llevarse la corona, si bien los germanos van con suficiente ventaja gracias a un joven Antonelli que va líder y que está brillando por encima de las expectativas en su segundo año en la categoría reina del automovilismo.

Eso sí, en Hungría, tanto Lando Norris como Verstappen dieron muestras suficientes para confirmar que tienen ganas de dar guerra hasta el final. El vigente campeón por fin pudo saborear su primera victoria este curso y el neerlandés, que esta semana pilotará ante su pública, firmó un meritorio segundo puesto.

El de 2026 será el primer GP de Países Bajos de F1 que se dispute con formato sprint, por lo que habrá una única sesión de entrenamientos libres, la del viernes a las 12:30h, antes de que el viernes se celebre a las 16:30h la clasificación sprint de Zandvoort, que no dará pole position a las estadísticas del piloto más rápido pero que decidirá, tras la disputa de sus tres rondas acortadas (SQ1, SQ2 y SQ3) la parrilla de salida para la carrera corta, la carrera sprint del sábado.

¿Cómo es el trazado de Zandvoort?

A menos de 30 kilómetros de Amsterdam, el circuito de Zandvoort es todo un histórico de la F1 que se estrenó en 1948 y que llegó a la categoría en 1952, cuando solo se habían disputado dos cursos del mundial.Entre sus características destacan las rectas largas y curvas rápidas, pero sobre todo la estrechez de un trazado que complica los adelantamientos. Por supuesto, destaca el peralte en tres curvas, quizás lo más espectacular del Zandvoort moderno.

donde la pole está en la parte izquierda y cuya vuelta se hace en el sentido de las agujas del reloj. El actual Zandvoort tiene 14 curvas, de las cuales son 10 a izquierdas y 4 a derechas. Tras este año, Zandvoort saldrá del calendario de F1.

Horarios del GP de Países Bajos de F1 2026

El GP de Países Bajos 2026 de F1 será con formato sprint, por lo que habrá alguna que otra modificación en los horarios habituales y, sobre todo, menos tiempo para ensayos y probaturas.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 21 de agosto a las 12:30h

- Clasificación sprint: Viernes 21 de agosto a las 16:30h

- Carrera sprint: Sábado 22 de agosto a las 12:00h

- Clasificación carrera: Sábado 22 de agosto a las 16:00h

- Carrera (72 vueltas): Domingo 23 de agosto a las 15:00h

¿Dónde ver el GP de Países Bajos de F1 2026?

El Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Países Bajos 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.