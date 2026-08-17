Honda admite su error y Fernando Alonso no da crédito

Las últimas declaraciones realizadas por Shintaro Orihara no han debido sentar muy bien al piloto asturiano. El dirigente nipón ha confirmado lo que ya se temía Adrian Newey

Honda se ha cargado el proyecto de Aston Martin y, muy posiblemente, ha adelantado la retirada de Fernando Alonso.

Hasta ahora, se habían repartido las culpas de que el monoplaza de este curso no cumpliera con las expectativas entre la casa británica y la japonesa, pero, tras las declaraciones filtradas de Shintaro Orihara en Motorsport.com, la responsabilidad parece ya cosa de uno solo.

Ya lo avisó el propio Adrian Newey en Melbourne al comienzo de este curso, cuando dejó claro que existían problemas con las baterías de Honda. El británico admitió también que sus funciones de diseñador se habían visto alteradas por su papel de jefe de equipo, al tiempo que acusó abiertamente a Honda de haber estado principalmente ocupada con paneles solares en los años previos.

Así, ante los nefastos resultados conseguidos en esta primera mitad del curso por Aston Martin en un año que debía ser glorioso, el director general en pista e ingeniero jefe Shintaro Orihara ha vuelto a hablar y ha reconocido dónde ha estado el problema, si bien subraya que es parte de la filosofía de Honda y que será difícil cambiarlo.

"Honda es una empresa muy única. Así que siempre, cómo decirlo... El personal se mueve entre proyectos de coches de calle y el proyecto de Fórmula 1", ha dicho el ingeniero nipón.

"El año pasado, tuvimos a mucha gente, no nueva, pero sí a algunas personas de gran talento procedentes de proyectos de coches de calle, y a otras que habían trabajado dentro del proyecto de Red Bull. Siempre desarrollamos talento en nuestro proyecto de Fórmula 1 para impulsar el conocimiento de Honda", ha resaltado.

O dicho de otro modo, los que trabajaron en el motor del monoplaza que debía llevar a Fernando Alonso a sumar su 33ª victoria, no estaban preparados para ello: "Probablemente, a finales del año pasado, nuestro nivel total de desarrollo humano no era suficiente para el nivel de la Fórmula 1".

"Y luego, en los test de invierno, tuvimos momentos bastante duros, pero esos momentos han desarrollado a nuestra gente. Han aprendido muchas cosas sobre lo que necesitamos para trabajar en la F1. Ya tenían conocimientos suficientes y habilidades de alto nivel, pero con esos momentos difíciles ganaron experiencia sobre cómo necesitan trabajar en la Fórmula 1", añade Orihara.

En este mismo sentido, Orihara ha afirmado que cuando se dieron cuenta de ello tomaron cartas en el asunto y movieron ficha: "Recuperamos a algunos compañeros que anteriormente trabajaron en el proyecto con Red Bull. Con eso, ahora tenemos más gente en nuestro equipo de F1 con experiencia del proyecto de Red Bull".

Para tranquilidad del piloto asturiano y de su compañero Lance Stroll, ahora cree que sí tienen el equipo adecuado para conseguir que el coche comience a notar su mejoría desde el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará este próximo fin de semana en Zandvoort.

"Además de eso, nuestra gente nueva obtuvo esas experiencias de aprendizaje en los test de invierno. Creo que desde entonces hemos progresado bien en términos de desarrollo de nuestro personal. Y ahora confío en que estamos en una buena posición para desarrollar un motor fuerte y también una gestión de la energía fuerte para los próximos años", ha finalizado.

En tierras neerlandesas, Fernando Alonso debe comunicar si continuará o no el año que viene al volante de Aston Martin. El asturiano aplazó su decisión final hasta después del parón veraniego, para así tener tiempo de consultarlo con su familia, si bien lo que el ovetense quiere ver es si tanto Aston Martin como Honda van en la misma dirección ganadora.

En Hungría se vieron algunas mejoras aerodinámicas que les permitieron ilusionarse a los dos pilotos de Aston Martin, pero la clave la tiene Honda con el motor que presente en Países Bajos. Si con él, el monoplaza vuelve a ser competitivo, Fernando Alonso podría anunciar allí mismo que lo volverá a intentar en 2027, sino, podría incluso anunciar su retirada definitiva de el Gran Circo.