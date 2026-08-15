Williams se queda sin sustituto para Carlos Sainz

Cadillac y el entorno de Checo Pérez han salido al paso de las informaciones que situaban el mexicano como alternativa al piloto español

La continuidad de Carlos Sainz en Williams la próxima temporada es uno de los casos abiertos que más está dando que hablar en el paddock durante este parón veraniego. A diferencia de los años anteriores, en los que a estas alturas estaban la mayor parte de los equipos ya formados y, al menos encarrilados, para 2027 todo son dudas.

De hecho, raro es el equipo que tiene asegurada la continuidad de sus pilotos y hasta las estrellas aparecen señaladas en el 'silly season'. Verstappen apunta a McLanren, Russell tiene en el aire su continuidad en Mercedes, no se sabe qué pasaría con Piastri si llega Verstappen ni en quien confiaría Red Bull, Fernando Alonso aún no ha confirmado si renovará, Colapinto...

Entre los nombres que más aparecen en este 'mercado' está también un Carlos Sainz que, tras dos años en Williams, no ha alcanzado lo que esperaba y cuya continuidad en la escudería británica está en el aire. Más aún cuando en esta segunda temporada, lejos de avanzar, su equipo ha retrocedido hasta ser ahora mismo el peor de la zona media en la Fórmula 1.

El nombre de Sainz ha aparecido como posible fichaje de varias escuderías e, incluso, ha vuelto a ser señalado como posible sustituto de Fernando Alonso en Aston Martin si el asturiano decide finalmente dejar la Fórmula 1. Aunque es Audi, una vez más, el nombre que más aparece en su futuro. Esa marca ya le quiso hace dos años y su relación con Carlos Sainz padre avala cualquier tipo de negociación.

Cadillac se cierra en banda con Checo Pérez

Sin embargo, una de las cosas que ha empujado esa especulación es la posibilidad de que Williams se haya interesado por Checo Pérez para sustituirle. El mexicano, tras un año sabático, está demostrando en Cadillac que no ha perdido su velocidad y siempre llega respaldado con uns potentes patrocinadores. Por lo que es un caramelo para cualquiera.

Después de que el caso fuera cogiendo fuerza en los últimos días, tanto el entorno de Checo Pérez como su actual escudería, Cadillac, han salido al paso de los rumores y han negado la posibilidad de que el norteamericano vaya a cambiar de equipo la próxima temporada.

Tanto Marcin Budkowski, nuevo team principal, como Dan Towriss, director ejecutivo, han dejado claro que Pérez es clave en el futuro del equipo estadounidense. "Estoy muy confiado en que Checo se quedará con Cadillac y no nos distraen los rumores de Williams ni por un segundo", asegura Towriss de forma contundente, poniendo nombre a la escudería con la que estaban asociando al mexicano en las últimas jornadas.

Confianza total en el piloto mexicano

Así mismo, Budkowski también mostró su confianza en la continuidad de Checo Pérez con Cadillac más allá de diciembre. "Checo ha sido un activo para el equipo. Ha estado presionando al equipo muy, muy fuerte en segundo plano. (...) Se ha hablado mucho de tener a dos pilotos muy experimentados, pero creo que es crucial en un equipo joven como este aportar esa experiencia y esa estabilidad”, indica el nuevo director de Cadillac, quien también valora los cuatro años que Pérez pasó en Red Bull y la experiencia que transmite de ese paso por una escudería grande.

Si Cadillac ha puesto nombre al rumor y ha negado la posibilidad a Williams, también lo ha hecho el entorno de Checo Pérez, quien achaca ese rumor de paddock a personas interesadas y niega que el mexicano se esté planteando salir de su actual equipo.