Adrian Newey, jefe de Aston Martin, sobre Fernando Alonso y las relaciones con Honda: "Estamos dando grandes pasos..."

El jefe de Aston Martin opina sobre el posible fichaje de Christian Horner, la mejoría del equipo o la evolución de la relación entre la fábrica japonesa de motores y la escudería

El parón veraniego es sinónimo de rumores en la Fórmula 1 y aunque habitualmente señalan a los pilotos, también afectan a algunos altos cargos de las escuderías o a ejecutivos de cierto renombre que están en paro.

En el caso de Aston Martin, por lógica, debería sonar a todos los niveles. Fernando Alnso no ha renovado aún y ni siquiera ha decidido si va a seguir pilotando en la F1 el próximo año. Ya se ha conocido que Tom McCullough, director de rendimiento y uno de los más veteranos en la escudería, se va a final de temporada. Los resultados hasta Hungría dejaban mucho que desear y amenazaban con cambiar muchas cosas...

Sin embargo, las mejoras introducidas en el último Gran Premio, que permitieron a Alonso y Stroll superar a tres escuderías y pelear en la zona media han hecho que toda la atención en la escudería con sede en Silverstone se haya puesto en ese detalle. Más aún cuando tres días después, Honda hizo las pruebas de motor y fueron satisfactorias. Esta misma semana, el ingeniero jefe de la marca japonesa, Shintaro Orihara, ha anunciado que su objetivo se había cumplido una vez vistos los resultados de las pruebas.

Por eso hay una expectación inusitada por ver lo que puede pasar a partir de la semana próxima en el Gran Premio de los Países Bajos, donde se espera un nuevo paso adelante de los monoplazas verdes.

Adrian Newey se pronuncia sobre el fichaje de Horner

Y aunque ha acabado con los rumores, no los ha ocultado del todo. Adrian Newey, managing technical partner de la escudería británica, ha hablado durante el parón de cómo está la situación tras el avance de Hungría y las pruebas de Honda, pero ahí también le han preguntado por la opción de que llegue Christian Horner al equipo, un rumor que no ha dejado de sonar en los últimos meses.

"Sí, sigo escuchando estos rumores sobre Christian. No puedo hacer más comentarios. Realmente no sé nada al respecto" resolvía Newey, en palabras a Motorsport, sobre la posible llegada de Horner, con el que ha estado ligado en Red Bull en los últimos lustros.

"Todo lo que puedo decir es que estamos muy contentos con nuestro equipo directivo. Puede que hagamos algunos pequeños retoques, pero estamos muy contentos con el personal que tenemos en Aston Martin", advertía antes de ratificar que sí habría cambios (ya se sabe el de McCullough). "En cuanto a la organización de los miembros sénior del equipo, como acabo de mencionar, probablemente hagamos algún pequeño retoque más”, añadía.

El desastre unió a Honda y a Aston Martin

Adrian Newey ha preferido centrarse en hablar de cómo ha ido evolucionando el equipo desde la primera carrera y cómo la integración entre Aston Martin y Honda crece con el paso adelante dado por ambas partes.

"Creo que estamos dando grandes pasos en cuanto a la cultura del equipo tras lo que sólo puede calificarse de un comienzo desastroso. Decidimos después de Melbourne retrasar el desarrollo del coche hasta ahora y concentrarnos en integrarnos, en incorporar a la gente o desarrollar la cultura, desarrollar las herramientas, quitarnos un poco de presión para poder respirar y analizar cómo necesitábamos evolucionar", analiza un Newey que cree que todo marcha "muy bien" en este proceso.

El jefe de Aston Martin tiene claro que "si las relaciones mejoran, el rendimiento también mejora" y por eso todos han puesto de su parte. "Siempre se buscan aspectos positivos. Es lo que ha propiciado una relación de trabajo muy estrecha entre Honda y Aston Martin. Seguimos desarrollando eso en todas las áreas", advierte.

Newey da más importancia a esa evolución y avance conjunto que al resultado práctico que ya se vio en Hungaroring y que ahora espera dar otro paso en Zandvoort y en Bakú. "Está claro que estamos intentando recuperar terreno. ¿Eso nos convertirá en el coche más rápido? Lamentablemente, no. Pero, ¿representa un buen paso adelante con respecto a donde estábamos? Sí, creo que sí", sentencia el ingeniero británico.