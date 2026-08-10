Honda ilusiona a Fernando Alonso y desde Aston Martin avisan de lo que puede hacer

La marca japonesa reconoce que los resultados de las pruebas realizadas en Hungaroring fueron los previstos y que habrá un avance de Aston Martin en Zandvoort

El "nuevo Mundial" que Fernando Alonso anunció en Hungaroring tras comprobar las mejoras introducidas por Adrian Newey en los monoplazas de Aston Martin ya mostraba la nueva ilusión con la que la escudería británica iba a afrontar la segunda parte de la temporada.

Las pruebas que, tres días después, hizo Honda en ese mismo circuito dejaron entrever la satisfacción de la marca de motores y de los propios altos cargos de Aston Martin, que filtraban un nuevo avance en el Gran Premio de los Países Bajos, con el que se reanuda el Mundial de Fórmula 1 la próxima semana.

Hubo especulación sobre cómo sería el avance. Sobre todo porque Honda siempre ha sido cauto y ha avisado que no puede haber una mejora radical de la noche a la mañana y que hay que ir paso a paso.

Honda ha logrado el objetivo que se marcó

Pero ese paso que se habían marcado para esta fecha se ha logrado. Así lo ha desvelado en las redes sociales el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara. "No puedo revelar cifras exactas, pero hemos alcanzado nuestro objetivo interno y confío en el trabajo del equipo de HRC Sakura Factory con el motor Spec 2", explicaba en un vídeo compartido por Honda F1.

El ingeniero nipón iba más allá y advertía que están ilusionados con lo que puede llegar a ofrecer este nuevo motor. "Estamos entusiasmados por presentar el nuevo motor en los Países Bajos y veremos en Zandvoort dónde estamos", afirmó un Orihara que desvelaba una amplia serie de mejoras con las que espera que Aston Martin se acerque a las escuderías punteras.

"Nos centramos en mejorar el rendimiento del motor, digamos, en acelerar la combustión. Es un poco secreto, pero puedo revelar un poco de lo que hemos logrado. Modificamos la precámara para acelerar la combustión y también la forma del pistón para optimizarla. Además, modificamos algunos sistemas de lubricación para reducir la fricción. En resumen, tenemos una larga lista de mejoras para el rendimiento del motor", añade el japonés.

Esperanza en lo que puede hacer Fernando Alonso

Todas las noticias positivas que rodean ahora a la escudería con sede en Silverstone contrastan con la negatividad que existido en la primera parte de la temporada, donde no había ninguna esperanza, ni siquiera, de pelear en la zona media en alguna carrera.

Sólo la maestría de Fernando Alonso permitió acabar varios grandes premios por delante de coches de escuderías claramente superiores. Y eso y los muchos abandonos le permitieron sumar el único punto en el Gran Premio de Mónaco.

A eso se agarran ahora los que defienden al asturiano y avisan de lo que puede dar de sí con un coche nuevo. Su excompañero Jenson Button, embajador de Aston Martin, advierte que el piloto asturiano, con un coche de la zona media alta, puede lograr resultados sorprendentes, como ya hizo en el tramo final de la pasada temporada.

"Dadle a Fernando un coche competitivo. Ni siquiera tiene que ser el coche más rápido de la parrilla, simplemente uno capaz de luchar, y hará que suceda", avisa en Motorsport Button sobre lo que puede llegar a partir de ahora. Mucha ilusión se aprecia en Aston Martin.