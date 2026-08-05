La petición de Fernando Alonso, dos años más y subida de sueldo

Cuarenta millones de dólares es la cifra que un experto financiero de la Fórmula 1 señala que el piloto español ha pedido para renovar hasta 2028 con Aston Martin

Los parones en cualquier deporte son propensos a todo tipo de especulaciones y rumores. Y si, en la Fórmula 1, se ha llegado al parón veraniego con la 'silly seasson' en pleno auge y con muchas dudas abiertas, va a ser en estas fechas cuando más informaciones referentes a ella van a llegar.

Hay dudas sobre el futuro de Verstappen, que podría ir a McLaren, de un Sainz al que sitúan en Audi, de George Russell... Y también de un Fernando Alonso que finaliza contrato a final de temporada y que aún no ha desvelado su futuro.

El piloto asturiano ha querido esperar a ver el rendimiento que puede dar su Aston Martin para plantearse si seguir -en el caso de que así quiera la escudería- o no con los monoplazas verdes el próximo año. O, incluso, si seguir o no en la Fórmula 1.

Todo apunta a que sí seguirá. Han sido muchas las voces que se lo han pedido y entre ellas estaba la de un Adrian Newey que le ha 'prometido' tener un coche mejor en la temporada venidera. Los resultados de Hungaroring respaldasn esa teoría. Y esta misma semana, desde Honda han dejado claro que también habrá un avance en la motorización en el Gran Premio de los Países Bajos que se corre el 23 de este mes.

Honda espera otro paso adelante de Aston Martin

Así lo aseguraba Koji Watanabe, presidente de Honda Racing F1. "Para la próxima carrera en Zandvoort, las actualizaciones se centrarán principalmente en la unidad de potencia, pero cuando cambiamos algo, nunca desarrollamos sólo un aspecto. Siempre van de la mano. En ese sentido, queremos asegurarnos de conseguir un buen resultado en Zandvoort", afirma en Autosport Web el ingeniero nipón.

Con todo ello, la pelota está sobre la mesa de Fernando Alonso, que ya sabe que puede ser optimista de cara al próximo año. Sin embargo, no sería la única traba que complicaba su renovación, pues según apunta el experto financiero de la Fórmula 1 y editor del BUSINESS/book GP, Marc Limacher, el piloto español está pidiendo para renovar un considerable aumento de sueldo.

Según éste, Fernando Alonso estaría dispuesto a renovar por dos años más con Aston Martin, hasta los 47 años, pero a cambio de que le suban el suelo a 40 millones de dólares. "He escuchado que Fernando Alonso pide 40 millones de dólares por temporada a Aston Martin para extender su contrato en 2027 y 2028", afirma el británico.

Alonso sería el tercer piloto mejor pagado de la F1

Eso sería 10 más que los 30 que percibe en estos momentos en Aston Martin, con quien renovó hace dos años. Eso le colocaría como el tercer piloto mejor pagado de la Fórmula 1 tas Max Verstappen y Lewis Hamilton, e igualado con Charles Leclerc.

La opción alternativa que baraja Fernando Alonso no es ya irse a otro lugar -se ha especulado mucho con alpine-, sino la retirada del gran circo para centrarse en otras competiciones.