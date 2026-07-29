Así vuela el Aston Martin de Fernando Alonso con el nuevo motor de Honda

Aunque el asturiano y su compañero Lance Stroll están ya de vacaciones, el equipo británico junto al fabricante japonés han probado ya las mejoras motoras que estrenarán en los Países Bajos

Con Fernando Alonso en la plantilla no hay tiempo que perder. Entre otras cosas, porque el asturiano acaba de cumplir los 45 años este mismo miércoles 29 de julio. Y todos quieren formar parte de su palmarés y que el ovetense pueda lograr de verde su ansiada victoria número 33 en la Fórmula Uno.

De esta manera y aunque el Mundial se encuentra ahora mismo paralizado por el parón veraniego, en las fábrica británica y en Honda se han puesto manos a la obra con el piloto probador, Jack Crawford, para ir haciéndole rodaje al nuevo motor que piensan estrenar en el Gran Premio de los Países Bajos.

Ha sido en una sesión a puerta cerrada donde Aston Martin ha puesto en marcha ya ese AMR26 B con su nueva mejora motora. Y en dicha prueba se ha observado un aumento de potencia del nuevo propulsor, sobre todo en cuanto a la parte térmica.

Las estimaciones que han hecho los ingenieros y técnicos de Silverstone es que rebajará los tiempos por vuelta en torno a 0,5 segundos, pero claro todo eso dependerá también del pilotaje.

Este miércoles, el objetivo fundamental era recopilar los datos básicos sobre las vibraciones, la caja de cambios y comprobar la fiabilidad del monoplaza.

Tras estrenar en Hungría el pasado fin de semana las mejoras aerodinámicas, en Zandvoort esperan dar un paso más al frente en la parrilla. Y si en el último certamen lograron su primera Q2 de la temporada, no descartan luchar por una Q3. Eso sí, sin saber si el resto llevará mejoras o no.

Y con este 'filming day' en el Hungaroring, donde el pasado fin de semana Aston Martin estrenó su gran actualización, los británicos han querido hacerle su peculiar regalo de cumpleaños a Fernando Alonso para que disfrute de sus vacaciones algo más tranquilo.Por reglamento sólo han podido rodar 200 kilómetros, lo que equivale a 45 vueltas en el trazado de Hungaroring. "Me gustaría llegar a 100 vueltas, pero serán 200 km. Es una buena oportunidad para comprobar cómo funciona nuestro nuevo motor en el chasis", dijo Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista y jefe de ingeniería de Honda, antes de la prueba.

Cuestionado por si siente la presión de su nueva obra de arte, el dirigente japonés expone lo siguiente: "Sinceramente, sí, es así. La introducción de la nueva unidad de potencia en Zandvoort es muy importante. El chasis ya funciona bien. Ahora nuestra unidad de potencia también tiene que mejorar los tiempos por vuelta".

Las felicitaciones que ha recibido Fernando Alonso

Fernando Alonso es uno de los personajes más populares del mundo del deporte y su personalidad ha atraído a muchos a felicitarle a través de las redes sociales por sus 45 primaveras. Desde la propia F1, hasta su propio equipo, pasando por sus compañeros de profesión o de otros deportes.

Y por si fuera poco, la F1 le ha felicitado por partida doble para ofrecer además, por la ocasión, un 10% de descuento en el merchandising de Aston de la tienda oficial de la Fórmula 1.