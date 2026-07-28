Los 45 años de Fernando Alonso le traen el regalo soñado

El piloto asturiano ha llegado al momento decisivo de su temporada. Victorias aparte, después del parón veraniego anunciará si continúa pilotando el próximo curso o no. Aston Martin le ha puesto encima de su mesa ya lo que más necesitaba

Fernando Alonso ya tiene algo más con lo que luchar este año.IMAGO

El asturiano Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno y una de las grandes figuras de la historia del deporte español, cumple este miércoles 45 años, inmerso en una interminable segunda juventud y sin haber desvelado aún su futuro en la categoría reina.

Tras una primera mitad de temporada para el olvido, el ovetense, maestro en la optimización de recursos y cuyo nivel de resiliencia puede que sea una de sus virtudes menos valoradas, parece haber visto algo de luz al final de este túnel en el que anda inmerso casi desde que llegó a Silverstone.

Con el cambio de reglamento técnico, mucho se esperaba tanto del AMR26 como del propio piloto español, pero la primera propuesta de Adrian Newey y Honda no le ha dado nada más que ruidos y decepciones.

Y llegó el día en el que Alonso dio un ultimátum a todos y anunció que no tenía claro si continuar o no el año que viene pilotando, que lo tenía que consultar con su familia durante el parón veraniego.

Tras ello, en Aston Martin se pusieron las pilas para que su regalo llegara antes de su cumpleaños, con el fin de que pasara sus vacaciones con las ideas más claras. Y fijaron el certamen de Hungría como fecha límite para que el AMR26 B viese la luz públicamente. Objetivo conseguido. Y los resultados, esperanzadores.

Pese a que solo pudo concluir decimocuarto al final de la carrera, todos salieron muy satisfechos del fin de semana en Hungaroring. Su compañero Lance Stroll acabó 13º y Fernando consiguió la primera Q2 del equipo esta temporada. Tímidas pero satisfactorias señales de mejoría. Y todavía les falta por recibir el paquete de mejoras motoras que Honda tiene preparadas para el Gran Premio de los Países Bajos.

Será el penúltimo fin de semana de agosto en Zandvoort, cuando Alonso recibe su regalo ya completado. Y muy probablemente donde comunique si decide seguir al volante o da un paso al lado para figurar como asesor de Aston Martin.

Porque lo que sí ya ha dejado claro el asturiano es que el año que viene seguirá vistiendo de verde, porque tiene contrato.

Sus exitosas experiencias el Mundial de Resistencia (WEC) -categoría en la que, entre otras, cuenta dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia)-, y sus otros retos pendientes, como el Dakar, entre otros, también podrían jugar su papel y hacer que se decante por no estar en primera línea del Gran Circo.

Mientras tanto, todos sus rivales le siguen respetando y señalando como uno de los rivales a batir y a tener en cuenta tenga el coche que tenga. Y todos saben que si le dan una máquina para competir comenzará de nuevo a pelear por la zona de los puntos más pronto que tarde.

Mike Krack, satisfecho con el resultado

El director en pista de Aston Martin, Mike Krack, ya ha hablado sobre lo sucedido en Hungría. Y en nombre del equipo ha sido tajante a la hora de valorar lo mostrado: "Creo que vinimos aquí y dijimos que el objetivo principal es volver a competir. Creo que lo hemos conseguido. El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona. Ahora tenemos que dar los siguientes pasos".

En este mismo sentido, ha subrayado que lo importante es el salto que han dado ellos, no las distancias que hayan conseguido reducir respecto a los rivales:"Se esperaba una mejora en el tiempo por vuelta o un porcentaje de mejora. Nunca sabes lo que traerán tus rivales. No puedes decir que estaré delante de este o que estaré detrás del otro. En estas situaciones hay que ceñirse a los números. Y luego está el rendimiento comparativo que obviamente está influenciado por muchas cosas".