Valdano, sobre el fichaje de Rodri: "Para mi vale 35 millones para el Barcelona y 40 millones lo que le resta al Real Madrid"

El que fuese jugador, entrenador y director general del cuadro blanco apuntó en Movistar que el precio que los blaugranas pagarán por el centrocampista español es de "35 millones" para los culés y "40 millones" por lo que le resta a los del Mourinho

El fichaje de Rodri Hernández ya es una realidad. Así se confirmó este pasado domingo (a falta de oficialidad) para dar carpetazo a uno de los culebrones del verano en el mercado de fichajes. Rodri Hernández terminó el Mundial como mejor jugador de la cita que se disputó en tierras norteamericanas y fue ahí donde el centrocampista español empezó a aparecer como opción de fichaje para Real Madrid y días después, para el Barcelona.

Finalmente Rodri Hernández, tras descartar la propuesta del Real Madrid, será jugador del Barcelona después de que la entidad presidida por Joan Laporta pague 75 millones de euros que se acercan a los 80 que en un principio solicitaba el Manchester City pero que han sufrido una pequeña 'rebaja'. Sobre ese precio, el que fuese entrenador, jugador y también director general del Real Madrid, Jorge Valdano, opinó y desgranó lo que le 'cuesta' al Barcelona y lo que le resta al Real Madrid en declaraciones para Movistar.

Jorge Valdano lo tiene claro con el fichaje de Rodri Hernández por el Barcelona

El tertuliano y leyenda del Real Madrid apostó porque el fichaje de Rodri Hernández le había 'costado' a Barcelona solo una parte de esos 75 ya que lo restante se lo había "restado", valga la redundancia, al Real Madrid: "Para mi vale 35 millones para el Barcelona y 40 millones lo que le resta al Real Madrid". Seguidamente, Jorge Valdano apostó por la llegada de Rodri al Barcelona como "estratégica" y sin demasiada influencia el juego de Hansi Flick: "Me parece que es un fichaje estratégico del Barcelona No va a influir demasiado en el juego del Barcelona aunque le va a poner acento a todo lo que Flick propone".

El efecto que hubiese tenido el fichaje de Rodri Hernández en el Real Madrid

Jorge Valdano trató de explicar el tipo de influencia que hubiese tenido el fichaje de Rodri Hernández en el caso de que el Real Madrid lo hubiese terminado de completar. El argentino apostó por un efecto directo en el juego de los de Mourinho ya que provocaría el centrocampista español que el balón llegase antes a los delanteros: "En el Real Madrid hubiera revolucionado el juego del equipo y hubiera mejorado todo su entorno La pelota a los delanteros le hubiera llegado antes, le hubiera llegado mejor".

Terminó Jorge Valdano su intervención en torno al fichaje de Rodri Hernández calificando al centrocampista como el "mejor" a la hora de influir en el juego: "Este tipo de influencia que provocan los jugadores que tienen, no tanto un efecto en el gol, sino un efecto en el juego y este para eso, es el mejor del mundo".

El Barcelona no se acordó de Rodri Hernández

Mientras que se confirmaba por parte de Fabrizio Romano el fichaje de Rodri Hernández en el Barcelona, los de Hansi Flick se imponían con claridad ante el Basilea en territorio suizo. El Barcelona venció por 2-5 y entre los protagonistas estuvieron Adeyemi con su primer gol a pase de Raphinha, el doblete del joven Bisiwu, llegado hace pocos días desde del Brujas o el estreno en esta pretemporada de Lamine Yamal, con gol incluido desde el punto de penalti.

Si todo continúa como parecía estar previsto, Rodri Hernández podría ser presentado ante el público del Barcelona el próximo 19 de agosto en la previa del trofeo Joan Gamper. Este trofeo es el momento habitual en el Barcelona para la puesta de largo de sus nuevos jugadores.

Además de ser presentado, Rodri Hernández podría tener la oportunidad de jugar sus primeros minutos con el Barcelona antes del arranque de los partidos oficiales el próximo 23 de agosto cuando los culés se midan al Elche en el Martínez Valero.