Rafa Nadal, 40 años: "Quizás he jugado cuatro o cinco veces. La probabilidad de encontrarme en el campo de golf es ahora mucho mayor"

El tenista español, de 40 años y considerado el mejor deportista de nuestro país de la historia, ha hablado sobre el futuro de los dos grandes dominadores del circuito ATP de la actualidad y también ha dicho que apenas juega al tenis desde que colgó la raqueta

Aunque ya está retirado, Rafa Nadal no suele dar puntada sin hilo cada vez que habla. El mejor deportista de la historia de España ha roto su silencio en una extensa entrevista en Sport Illustrated en donde se ha mojado sobre el futuro de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y también ha hablado sobre cómo afronta su vida una vez ha colgado la raqueta, desvelando que apenas juega al tenis.

Rafa Nadal, a sus 40 años, ha elogiado a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero ha mandado un aviso a ambos, señalando que deben cuidarse para continuar en la élite. "Ambos están rindiendo excepcionalmente bien, pero necesitan mantener este nivel durante muchos años. Mucho dependerá de cómo sus cuerpos soporten la exigencia, de su estabilidad mental y de qué jóvenes promesas surjan en los próximos años".

De hecho, Rafa Nadal ha cogido su bajón, a partir de 2022, como ejemplo para argumentar que nunca se sabe hasta cuándo va a estar un tenista dominando. "En este momento, son los mejores jugadores del circuito, pero nadie puede predecir cuánto durará esa racha".

Rafa Nadal elogia a Alexander Zverev

Por otro lado, Rafa Nadal ha destacado la temporada de Alexander Zverev, que ha gado dos Grand Slams. "Lo más importante fue que se colocó consistentemente en una buena posición en los Grand Slams y llegó a muchos cuartos de final y semifinales. Si mantienes la constancia, tus posibilidades de ganar el título aumentan".

El español se ha mostrado contento por los éxitos del tenista alemán al que considera uno de los mejores del mundo. "Por diversas razones, a Alexander Zverev no le fue bien en los años anteriores: a veces fue culpa suya, a veces su oponente simplemente era mejor, y luego las lesiones se interpusieron en su camino. Basándonos únicamente en su juego, debería haber ganado un título de Grand Slam mucho antes. Eso hace que su logro sea aún más extraordinario: nunca rendirse y siempre volver a intentarlo".

Rafa Nadal explica su vida después del tenis

Rafa Nadal ha reflexionado sobre su carrera deportiva. "El tenis y la vida me han dado muchísimo. Tuve la inmensa fortuna de poder dedicar mi tiempo a algo que amo con todo mi corazón y de vivir todo lo que soñé de niño. Al final, mi carrera fue mucho más exitosa de lo que jamás hubiera imaginado".

Actualmente, Rafa Nadal ha dicho que es feliz y que prácticamente no ha jugado al tenis. "Mi vida está llena de cosas positivas. Tengo a mi familia, muchos proyectos apasionantes y nuevos retos constantemente. Desde que terminé mi carrera, quizás he jugado cuatro o cinco veces. La probabilidad de encontrarme en el campo de golf es ahora mucho mayor".

Por último, Rafa Nadal no ha descartado entrenar a algún tenista en el futuro aunque ha señalado que ahora mismo lo ve complicado. "Nunca hay que decir nunca en la vida, pero por ahora no pienso hacerlo. Como ya he mencionado, he estado prácticamente de gira sin parar durante los últimos meses. Sería aún peor si trabajara como entrenador. He disfrutado cada segundo en el circuito, pero ahora es momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida".