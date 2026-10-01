Munar se carga a un finalista de Grand Slam y le abre el camino a Carlos Alcaraz

El tenista español da la sorpresa ante Taylor Fritz en una jornada del ATP 500 de Tokio donde ya han perdido tres cabezas de serie

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El tenis español ha empezado con sorpresa en el ATP 500 de Tokio. A la espera de que este jueves debuten Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alejandro Davidovich en el torneo nipón, quien se les ha adelantado era el único tenista que procedía de la previa y que se ha apresurado a eliminar al tercer gran favorito.

Jaume Munar se ha deshecho de todo un finalista de Grand Slam, el norteamericano Taylor Fritz, ante el que ha remontado un partido en el que había perdido de forma muy ajustada el primer set -9 a 7 en el 'tie break'- y al que superó en los dos siguientes por 6-4 y 6-3.

El tenista balear, que llega de jugar la Copa Davis con España, donde clasificó a los de David Ferrer en el partido de dobles, llegaba de superar una durísima fase de clasificación, en la que, entre otros, estaban Arthur Fils y Tsitsipas. En este sentido, tenía ventaja sobre un Fritz que venía de sufrir duros resultados en la Laver Cup, pese a que tuvo dos bolas de partido en su encuentro ante Alcaraz.

Munar, que no había sido inferior en el primer set, no se vino abajo por la derrota parcial, siguió insistiendo, creyó en el triunfo y acabó llevándose el partido, siendo mejor en los dos últimos sets. Fritz, por su parte, confirma que no está en un buen momento y que, desde que ganara a Rafa Jódar en la final del ATP 500 de Washington, no ha encontrado su mejor juego. Desde entonces, lo mejor que ha hecho han sido los cuartos de final en Cincinnati, pues cayó en primera ronda en Montreal y en tercera en el US Open, ante Fran Cerúndolo.

La victoria abre algo la parte alta del cuadro, ya que Taylor Fritz era el, a priori, principal rival con el que se podría encontrar Carlos Alcaraz por ahí. Aunque sólo se habría cruzado con él en semifinales.

Aviso claro para Jódar y Alcaraz

La segunda jornada del cuadro final del ATP de Tokio ha sido nefasta para los tenistas que vienen directamente de la Laver Cup, lo que sirve de aviso para Alcaraz y Jódar, que este jueves debutan ante Alex Michelsen y Daniel Vallejo, respectivamente.

Los tres tenistas que llegan de Londres y que ya han disputado sus partidos (Ruud, Fery y Nakashima) han caído, con el agravante de que dos de ellos estaban entre los cabezas de serie. De hecho, ninguno de los favoritos ha ganado hasta ahora.

El tercero, Fritz, ha cedido ante Munar; el quinto, Brandon Nakashima, lo ha hecho ante el francés Ugo Humbert (6-3 y 6-2); y el sexto, Casper Ruud, ha perdido frente al italiano Luciano Darderi (7-6 y 6-3).

Arthur Fery, por su parte, sigue sin lograr un buen resultado tras Wimbledon y esta vez ha sido eliminado a las primeras de cambio por el portugués Jaime Faria, que había sido repescado como 'lucky loser' tras caer ante Vallejo en la 'qualy'. Otro que llegaba de la previa, Tsitsipas, también ha ganado, a su vez, al argentino Etcheverry. De momento, todos los que han llegado de la fase de clasificación (Fils, Munar, Tsitsipas y FAria) han pasado ronda. Otro aviso para Rafa Jódar...