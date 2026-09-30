Carlos Alcaraz, antes de debutar en la gira asiática, atiza a los que piden cambios: "Estaríamos matando el legado"

El tenista murciano debuta este jueves en el ATP 500 de Tokio ante Alex Michelsen y tiene un cuadro duro del que se ha caído Lorenzo Musetti

Carlos Alcaraz vuelve a la carga en el circuito en un ATP 500 de Tokio que ganó el pasado año y en el que, en esta edición, debe afrontar un duro cuadro desde su debut.

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El tenista murciano ha quedado encuadrado con Alex Michelsen, al que se enfrentará este jueves en la capital nipona. En las rondas siguientes tiene a Arnaldi, Alejandro Tabilo -que ha dado la sorpresa ante Tommy Paul- o Taylor Fritz en el horizonte.

La alternativa al tenista norteamericano, ante el que levantó dos bolas de partido en la reciente Laver Cup, serían Casper Ruud y Lorenzo Musetti en semifinales. Sin embargo, el italiano no estará, ya que se ha lesionado en los entrenamientos previos. Musetti ha sufrido una lesión en el dedo anular de la mano derecha y se ha dado de baja este mismo miércoles.

Alcaraz llega confiado tras su buen rendimiento en esa Laver Cup y lo que pudo ofrecer en el US Open, donde alcanzó los cuartos de final y perdió en cinco sets frente a Ben Shelton después de haber estado más de cuatro meses de baja.

Carlos Alcaraz, pleno de confianza

Por eso, llega a esta gira asiática con confianza y, según reconoce, totalmente recuperado de una muñeca que no le ha dolido desde su regreso. "Estoy entrenando bien. Diría que mejora cada día. Lo único que necesito es acumular partidos y entrar en el ritmo de la competición. Así que tengo muchas ganas de hacer eso", indicaba Carlos Alcaraz en la previa del torneo, que ha arrancado este mismo miércoles.

Para el de El Palmar no hay cuadro fácil y entiende que si tiene que vérselas con rivales como Arthur Fils -que ya está en segunda ronda- o Taylor Fritz es porque forma "parte del torneo", así que tiene "ganas de eso".

Alcaraz carga contra los que quieren cambiar los Grand Slam

El número 3 del mundo, que reconoció haber hecho "un sueño realidad" al completar el Grand Slam a principios de año, no perdió ocasión para criticar una vez más el calendario y arremetió también con los que quieren acortar los partidos en los Grand Slam y dejarlos en tres sets. "Estaríamos matando el legado de los Grand Slam (...). Hemos estado jugando al mejor de cinco en los Grand Slam desde el comienzo y creo que eso es lo que hace que esos torneos sean diferentes y especiales", aseguraba.

Alcaraz saltará este jueves a la pista de Tokio con la incertidumbre de ver qué puede hacer ante un rival, Alex Michelsen, al que aún no se ha enfrentado en el circuito, pese a los años que llevan coincidiendo en el mismo.