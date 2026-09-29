David Ferrer explica la última polémica que ha salpicado a Carlos Alcaraz: "Él siempre ha sido honesto conmigo"

El capitán del combinado nacional ha salido a la palestra para aclarar la ausencia del murciano en la Copa Davis y su participación en la Laver Cup

¿Renunció Carlos Alcaraz a España para poder jugar la Laver Cup? Aunque eran fechas diferentes, el murciano optó por bajarse del cartel para la eliminatoria ante Chile correspondiente a la Copa David y, verle tan fresco en el torneo de exhibición que organiza Roger Federer, ha creado un gran revuelo en las redes sociales.

Tanto que, el capitán nacional David Ferrer ha tenido que salir a la palestra para aclarar la situación y dar la cara por el tenista de El Palmar.

El valenciano ha aclarado que Alcaraz venía de una lesión importante y que era arriesgado que disputase partidos a cinco sets. Lo ha hecho en Relevo, donde Ferrer ha sido sincero y ha confesado sobre la buena y transparente relación que mantiene con él.

“Carlos venía de una lesión importante y yo tenía que dar la lista. Él no sabía si iba a estar, cómo iba a reaccionar a partidos de cinco sets. Me dijeron desde un primer momento que iba a ser muy difícil. Yo tampoco quise presionarles”, ha comentado el técnico levantino.

“Era un riesgo para ellos y lo entendí perfectamente. Carlos siempre ha estado disponible para las Finals. El año pasado no estuvo porque se lesionó en el último momento, si no hubiese estado con nosotros”, continúa explicando 'Ferru'.

Y es que las compensaciones económicas de la Laver Cup han pensar a muchos que le dio más relevancia a hacer caja que a representar a su país.

“No es fácil con el calendario que llevan. A mí me gusta que sean honestos, que me digan las cosas claras. Si es sí o si es no, ¿sabes? Y, en ese aspecto, Carlos siempre lo ha sido conmigo”, finaliza Ferrer.

Ante este panorama y una vez resuelta la polémica, David solo cruza ya los dedos para que pueda estar en la fase final de noviembre.

El dinero que se embolsó Carlos Alcaraz por jugar la Laver Cup

Carlos Alcaraz ya tiene una Laver Cup más en su palmarés y una importante suma de dinero más en su cuenta bancaria. Su participación en el torneo que organiza Roger Federer le ha dejado en sus arcas un millón y medio de euros.

Según las cifras publicadas por Tennis365, cada integrante del equipo de Europa recibió unos 220.000 euros (250.000 dólares) por conquistar el título, mientras que cada uno de ellos pactó un caché con la organización. Y según dicha fuente, el murciano ha percibido algo más de 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares) sólo por participar.

Alcaraz defiende su corona de Tokio

El torneo de Tokio de tenis arranca este miércoles con el español Carlos Alcaraz (n.3 ATP), campeón de la edición de 2025, como primer cabeza de serie y que comenzará su defensa del título enfrentándose al estadounidense Alex Michelsen (n.34).El murciano, que no jugará en el primer día del torneo, apareció este martes por primera vez en el recinto, en un vídeo publicado en redes sociales por los responsables del campeonato, donde se le ve con buen ánimo y saludando a los organizadores, y rechazando sus intentos de llevarle las bolsas.

El también estadounidense Frances Tiafoe (n.8), segundo cabeza de serie, se enfrentará al local Kei Nishikori (n.436) en el que será su último cuadro de Tokio. La final se disputará el próximo martes, 6 de octubre.

El cuadro de Alcaraz en Tokio

El partido de Alcaraz y Michelsen será el primer enfrentamiento directo entre ambos tenistas, y llega después de que el estadounidense, de 22 años, lograse alcanzar sus primeros cuartos de final de Grand Slam en Nueva York.

El murciano regresó al circuito a principios de septiembre también en el Abierto estadounidense, donde alcanzó los cuartos de final, y ha sido clave en la victoria del Team Europa en la Laver Cup londinense.De avanzar a la siguiente ronda, Alcaraz se enfrentaría al italiano Matteo Arnaldi (n.37) o al japonés Rei Sakamoto (n.137), cuyo enfrentamiento tendrá lugar en la tarde del miércoles, primer día del campeonato.

En cuartos de final podría medirse con el séptimo favorito, el estadounidense Tommy Paul (n.16), que arrancará el torneo enfrentándose al chileno Alejandro Tabilo (n.31), también este miércoles.

Si llega a semifinales, el tenista murciano podría acabar enfrentándose al también estadounidense Taylor Fritz (n.12), que parte como tercer cabeza de serie y que comenzará el Abierto contra Jaume Munar (n.64), quien logró imponerse este martes al estadounidense Alexandar Kovacevic (n.79) en la segunda ronda de la clasificación para lograr una plaza en el torneo.