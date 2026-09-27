Carlos Alcaraz y Rafa Jódar conquistan Europa por primera vez juntos en la Laver Cup

El murciano y el madrileño ya tiene un título más en sus vitrinas tras conquistar este certamen junto al resto de primeras espadas del tenis europeo. Además, lo han hecho sin tener que desgastarse más de lo deseado

Europa se ha tomado la revancha del año pasado y no le ha hecho falta ni siquiera que estuviera en pista el número uno del mundo, Jannik Sinner. Eso sí, ha contado en esta edición con la gran revelación del curso, Rafa Jódar.

Y es que el tenista madrileño, junto al gran líder del mismo, Carlos Alcaraz, ha sido pieza clave en esta Laver Cup 2026 para que el equipo formado por tenistas europeos sumen su sexta corona de dicho torneo de exhibición que organiza Roger Federer, entre otros.

El equipo europeo, con las victorias de Flavio Cobolli y Jakub Mensik en el dobles y de Alexander Zverev en el individuales, han sellado la victoria frente al Resto del Mundo, devolviendo la copa al viejo Continente (13-5).

Carlos Alcaraz y Jódar se quedan sin sudar

No hizo falta ni la participación de Carlos Alcaraz este domingo. El murciano tenía previsto jugar el tercer partido del día, frente al australiano Alex de Miñaur, pero las dos victorias previas sellaron el trofeo para los de Yannick Noah.

Una pena para los espectadores del O2, que querían ver más tenis y que además de a Alcaraz se quedaron con las ganas de disfrutar del Rafael Jódar contra Taylor Fritz que hubiera cerrado la noche londinense.

Pero Europa, que necesitaba dos victorias a lo largo del día para conquistar su sexta Copa Laver, hizo los deberes sin espacio para sorpresas. Cobolli y Mensik, pese a su limitada experiencia como pareja, derrotaron con contundencia a De Miñaur y Fritz por 7-5 y 6-3. El estadounidense se marcha como la gran decepción de la competición, con tres partidos disputados y tres derrotas, una en el individual ante Alcaraz, pese a disponer de dos puntos de partido, y dos en el dobles. Fritz, tras ganar el título en Washington frente a Jódar, perdió en primera ronda de Montreal, cuartos de Cincinnati, y tercera ronda del US Open. Su estado de forma no es el óptimo.

Zverev sentenció el título

Con el dobles abrochado, las posibilidades de Europa eran infinitas. Si los de Andre Agassi querían retener la corona, tendrían que ganar tres enfrentamientos seguidos. Era prácticamente imposible y con Alexander Zverev frente a Learner Tien como siguiente encuentro, las posibilidades de los europeos se ampliaban.

Pese a una primera manga tensa, resuelta en el 'tie break' tras salvar una bola de set, Zverev aceleró en el segundo parcial, salvó un 0-40 que hubiera devuelto a Tien al encuentro y certificó el triunfo de los europeos, que recuperan la Copa Laver que perdieron el año pasado en San Francisco.

Ya son seis ediciones para Europa (2017, 2018, 2019, 2021, 2024 y 2026), mientras que el Resto del Mundo tiene que conformarse con tres (2022, 2023 y 2025).

Carlos Alcaraz confirma que tiene "cositas" todavía

El murciano reconoció tras el partido con Fritz que todavía no está al cien por cien: "Así que ahora mismo estoy volviendo poco a poco a mi ritmo normal, a mi nivel normal, tanto en el tenis como físicamente. El saque ha sido un arma muy importante para mí hasta ahora, así que he estado practicando mucho y he hecho un par de pequeños cambios. Por lo que he podido ver, nadie se ha dado cuenta, lo cual es genial, así que está funcionando".`

"Sobre todo, físicamente todavía tenemos que seguir jugando partidos intensos como el de hoy. En cuanto al tenis, creo que estoy a un buen nivel. He ido mejorando poco a poco en cada partido que hemos jugado y, durante las semanas de entrenamiento que hemos tenido, hemos ido puliendo muchos detalles y muchos golpes, por lo que ahora mismo me siento con mucha confianza", manifestó el de El Palmar.

"Físicamente me encuentro muy bien, pero obviamente, cuando juegas muchos partidos intensos, van saliendo cositas. Creo que es normal y poco a poco vamos puliendo eso para ir estando mejor. Así que esperemos que para la gira asiática ya estemos a un nivel muy, muy alto, tanto tenístico como físico", finalizó el tenista español.