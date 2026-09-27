Los planes de futuro de la Copa Sevilla

La última edición del torneo de tenis de Sevilla, que se ha disputado este mes de septiembre, ha sido un rotundo éxito en cuanto a público y en el aspecto financiero. La organización del campeonato es ambiciosa y quiere seguir creciendo lo que traería consigo un cambio de fechas para enclavar el torneo en la temporada de tierra batida

La Copa Sevilla, es un torneo icónico de la capital de Andalucía, que ha sido todo un éxito en su última edición que se ha celebrado en este mes de septiembre. La organización ha creado un campeonato en el que se ha aumentado los ingresos económicos y ha mejorado bastante su afluencia de público.

A pesar de ello, la Copa Sevilla de tenis es bastante ambiciosa de cara al futuro ya que está estudiando cambios sustanciales como son subir de categoría e, incluso, cambiar de fechas para situar el torneo en plena temporada de tierra batida si bien es cierto que en abril o mayo, con la coincidencia con la Semana Santa y la Feria de Abril, hace que haya ciertas dificultades para llevar a cabo ese deseado movimiento por la organización.

La Copa Sevilla 2026, un éxito económico y de público

Curro Tristán, director de la Copa Sevilla, desvela a ESTADIO Deportivo el crecimiento de público que ha tenido el torneo este año 2026. "El balance ha sido muy positivo. Lo primero en cuanto a afluencia de público, que para nosotros es algo muy importante el impacto que tenga en la ciudad y en su conocimiento del torneo en sí, que era uno de los grandes hándicaps que nosotros teníamos: que mucha gente de la ciudad, el sevillano en concreto, no conocía en su totalidad la Copa Sevilla y creíamos que es un evento que al menos todo el mundo debe saber que ocurre en esa fecha. El año pasado hicimos un aumento de público del 110 por ciento. Y este año, claro, llegar a esas cifras era casi imposible, pero hemos hecho un 30 y poco por ciento más. Hemos hecho un 31-32 por ciento más con respecto al aforo del año pasado. Es espectacular. El balance que hacemos en cuanto a público es muy positivo".

Un impacto que también se ha visto reflejado en el número de patrocinadores ya que la Copa Sevilla también ha subido en este aspecto. "Este año hemos subido el presupuesto en torneos en un 20 por ciento, en un veintitantos por ciento".

Mejores jugadores y mejoras en las instalaciones de cara a próximas ediciones

Por otro lado, el director de la Copa Sevilla señala que está muy agradecido porque jugadores como Landaluce o Munar hayan hecho un esfuerzo para disputar el torneo. "En cuanto al cuadro de jugadores, pues también conseguimos cerrar a ultimísima hora a dos tops mundiales, a Landaluce y a Munar, que aunque ninguno llegó a la final. También estuvimos muy contentos en ese sentido, porque el cuadro de jugadores mejoró y eso obviamente aumentó que la gente viniera a comprar entradas y viniera a los torneos".

La Copa Sevilla no se centra sólo en recaudar también va a realizar una inversión para mejorar sus instalaciones ya que tiene previsto abrir una grada en la pista 4 de cara a la siguiente edición (2027). "Hemos instalado nuevas gradas en la pista número 3 y hemos aumentado en el graderío y ambas instalaciones han sido un éxito, diría, porque nos permitía tener más aforo en dos pistas, porque antes solamente teníamos aforo en la pista 1 o gradas en la pista 1 y ahora lo tenemos en la pista 1 y en la pista 3. El año que viene seguramente plantearemos tener también una pequeña gradita en la pista número 4 para que todo el mundo pueda disfrutar de las tres pistas del torneo".

Por otro lado, se va a mantener la entrada gratis en la previa del torneo y en la sesión de mañana, pero se estudia elevar el precio de los boletos para la sesiones de tarde. "Eso lo vamos a mantener. Lo que no sé es cómo vamos a plantear el tema del coste de las entradas. No sé si lo vamos a mantener, a lo mejor una pequeña subida, porque si consideramos, yo considero personalmente, que el coste ya es muy barato, 8 euros, 12 euros, 15 euros. Pero a día de hoy no está nada decidido".

Posible crecimiento a Challenger 175 y cambio de fechas a abril o mayo

La Copa Sevilla es actualmente un Challenger 175, pero Curro Tristán señala que se va a pedir aumentar a la categoría 175 de cara a los años 2028-2029. "Se abre un plazo para el año 28-29. Nosotros vamos a aplicar el año que viene para intentar tenerlo en el 28-29. A partir de ahí hay muchas circunstancias que nos harán decidir si apostar por el Challenger 175. Porque depende de muchos factores. Depende de la semana en la que esté situada. Depende del número de Challenger y de las competiciones que haya en esas semanas a nivel mundial. Nosotros vamos a aplicar para que nos den la posibilidad. Cuando nos den la posibilidad, nos ofrecen una serie de fechas y a partir de ahí decidiremos".

Los planes de futuro de la Copa Sevilla también pasan por abandonar el mes de septiembre y buscar una fecha ideal entre los meses de abril y mayo. "Lo ideal sería situarlo en la semana de tierra, en mayo. Por razones obvias. Porque en la temporada de tierra, todo el mundo quiere jugar tierra. No hay cambio de superficie. Los jugadores, en la época de tierra, están acostumbrados a jugar en la tierra durante dos meses. Todo el mundo quiere competir en esa superficie. Si es un cambio de superficie, de hierba a tierra, o de dura a tierra, a los jugadores les cuesta más porque tienen que venir aquí, tienen que acostumbrarse, tienen que entrenar previamente varios días. Lo que nos pasó este año con Landaluce, por ejemplo, o con Munar, que vinieron sin entrenamiento y sin asentarse en tierra. Entonces el primer partido lo tenían perdido. Una de las circunstancias, ¿por qué? Porque no tuvieron tiempo para entrenar en tierra".

Sin embargo, Curro Tristán sabe que hay que contar con que la Copa Sevilla no puede coincidir con la Semana Santa y la Feria de Abril. "Hay muchas fechas buenas. También está la segunda semana de Roma, que es fantástica. Como te digo, es que al final también tenemos que tener un poco también nuestra casuística de Sevilla, que está la Semana Santa, que está la Feria de Abril y no podemos bajo ningún concepto jugarnos el que el torneo pueda caer en Sevilla porque eso sería un tiro en el pie".

Con todo, el director de la Copa Sevilla ve viable el cambio de fechas. "Tenemos que intentar meternos en épocas de tierra y ver qué semana nos combina más. Una vez que ellos te den la oportunidad, porque esto no funciona que ellos decidan la semana que nos dan y ya está. Ellos te dan, en función de su conveniencia, las semanas que pudieran ser posibles el cambio y a partir de ahí tú haces un estudio de los torneos que haya en ese momento y de la calidad de la semana en sí y a partir de ahí tomas una decisión".