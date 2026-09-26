Carlos Alcaraz salva a Europa y se carga el récord de Roger Federer en la Laver Cup

El murciano sufrió de lo lindo para imponerse al estadounidense Taylor Fritz y salvó dos bolas de partido para poner la igualada a cinco en este torneo de exhibición entre el continente europeo y el resto del mundo

Carlos Alcaraz va cogiendo ritmo y la Laver Cup parece sentarle de maravilla al murciano. Tras un regreso agridulce en el US Open, el tenista español está disputando un año más este torneo de exhibición que organiza Roger Federer y que enfrenta a las primeras espadas del tenis europeo contra las del resto del mundo.

Carlos Alcaraz ha ganado tres de los cinco puntos de Europa en esta Laver Cup. El murciano, que estrenó su cuenta este viernes en el dobles junto a Jakub Mensik, triunfó también en el individuales al vencer a Taylor Fritz salvando dos puntos de partido (6-3, 4-6 y 13-11) e iguala la competición con el Resto del Mundo (5-5).

Alcaraz vengó de esta manera la única derrota de su carrera ante Fritz, producida el año pasado en la Laver Cup de San Francisco, días después de que el español conquistase el US Open.

Una derrota casi anecdótica, por la importancia de la misma dentro de un torneo de exhibición, pero de la que Alcaraz aprendió, ya que ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos ante el estadounidense y en ese camino solo ha cedido dos sets.

Este sábado, en la sesión nocturna del O2 y después de que Europa se dejara los dos enfrentamientos previos con las derrotas de Flavio Cobolli y Alexander Zverev, Alcaraz se echó al equipo a los hombros, venció al mejor de los de Andre Agassi en un superdesempate muy tenso en el que incluso salvó dos puntos de partido en contra e iguala la Laver Cup a la espera de lo que ocurra en el dobles.

La intención de Alcaraz es volver a jugar un individual este domingo, cuando el torneo se decidirá valiendo cada victoria tres puntos.

Carlos Alcaraz iguala a Roger Federer

Carlos Alcaraz, con apenas 23 años, es uno de los tenistas récord de la actualidad. El número 1 más joven de la historia, a la vez que el más precoz en ganar los cuatro títulos del Grand Slam, ya es el tercero en el ranking de puntos sumados en la Laver Cup. Los 18 que atesora, tras su victoria ante Taylor Fritz le igualan a Roger Federer.El extenista suizo, presente en la grada del 02 como propietario de la competición, llegó a esa cifra tras la disputa de 12 partidos. El helvético tiene en su palmarés un total de ocho triunfos y cuatro derrotas, todas ellas sufridas en el dobles.

que ha decantado a su favor ocho de sus 10 duelos en el torneo por equipos que cumple su novena edición con Mercedes-Benz de patrocinador global. Por delante restan Alexander Zverev, con 21 puntos ganados, y Jack Sock, que tiene 20.