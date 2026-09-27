Carlos Alcaraz ilusiona a España con su nuevo reto: "Me siento fresco y es un gran objetivo para mí"

El murciano ha conquistado su segunda Laver Cup y ya tiene trazada una nueva hoja de ruta para ampliar su palmarés con cuatro títulos que aún le faltan

Carlos Alcaraz vuelve a sonreír como mejor sabe hacerlo, con sabor a victoria. Atrás parece que han quedado ya los casi cinco meses de lesión que le han tenido alejado de las pistas y el murciano tiene las pilas recargadas a tope.

Al tenista español se le ha visto disfrutar en la Laver Cup dentro y fuera de la pista. Y tras conseguir su segundo título en esta competición de exhibición, el de El Palmar anunció ante los medios de comunicación cuál es su próximo reto.

"He utilizado la Laver para disfrutar de nuevo. Me encanta formar parte de esto y me hace encontrar mi alegría cuando juego y encontrar mi mejor tenis. Me ayuda mucho para el futuro", aseguró Alcaraz.

Aunque ya no tiene opciones de alcanzar el número uno del mundo, Carlos quiere terminar el año con buenas sensaciones y abriendo de nuevo sus vitrinas. Y, sobre todo, dándole una alegría a su país.

Los cuatro títulos que aún no tiene Carlos Alcaraz

El levantino afirma estar mental y físicamente fresco tras cuatro meses de parón para los torneos que quedan. Y tiene el foco puesto en los Masters 1000 de Shanghái y París, las Finales ATP de Turín y la Copa Davis. Cuatro títulos que aún no tiene en su palmarés.

"Totalmente. Más que físicamente, mentalmente me encuentro fresco. Físicamente no hemos estado jugando, pero estar tanto tiempo parado sin hacer nada, luego vuelta a la competición, partidos exigentes. Estaba cansadete, después de toda la exigencia después de viernes y sábado, que han sido días intensos. Poco a poco estamos cogiendo el ritmo de competición, ver cómo mi cuerpo reacciona, lo que necesito, lo que dejo de necesitar, pero sí es verdad que mentalmente me siento fresco. Tengo muchas ganas de lo que viene. Siempre hemos dicho que esta es la parte de la temporada que más me cuesta, por el desgaste físico y mental, peor este año vamos a intentar dar la talla en todos los torneos", manifestó el tenista español.

Y de todas estas metas, la que más ilusión le hace es poder estar en las finales de la Davis a finales de noviembre para intentar conquistar la séptima Ensaladera con el equipo español. Antes de eso, en la semana previa, tendrá las Finales ATP: "Al final torneos en 'indoor' siempre vienen bien, coger partidos. En Turín están los mejores y si lo ganas te da una confianza buenísima para la Davis. Este año tenemos un equipazo, con Jódar, con Marcel (Granollers), con Pedro (Martínez), Dani (Mérida), Jaume (Munar). Es una pena que no podamos estar todos. Todos nos lo merecemos, pero tenemos una buena oportunidad este año. La Copa Davis es un gran objetivo para mí, Tenemos un gran equipo. Tenemos una gran oportunidad para ganarla este año y es uno de mis grandes objetivos".

La nueva hoja de ruta de Alcaraz empieza en Tokio

El español Carlos Alcaraz se desplazará a Tokio este lunes para empezar a preparar la disputa del ATP 500 del país nipón, a partir del 30 de septiembre y hasta el 7 de octubre y que conquistó el pasado año.

Alcaraz ganó este domingo la Copa Laver junto al equipo europeo en un fin de semana en el que disputó dos partidos, un dobles el viernes y un individual el sábado, ambos saldados con victoria. Pese a que tenía otro duelo programado para el domingo, ante el australiano Alex de Miñaur, este no se jugó porque Europa selló el título antes.

Ahora, el murciano viajará a Tokio donde se espera que debute a finales de semana en un cuadro que incluirá a Taylor Fritz, que perdió todos los partidos que disputó en la Laver, el estadounidense Frances Tiafoe y Rafael Jódar.

La parada en Tokio será la primera de la gira asiática, en la que Alcaraz también disputará el Masters 1000 de Shanghái una semana después. Tras esta parte de la temporada, al murciano le quedará por jugar el Six Kings Slams en Arabia Saudí, antes de las Finales ATP, donde ya está clasificado, y las Finales de la Copa Davis en Bolonia.