Laver Cup 2026 | Calendario, fechas, horarios y dónde ver en TV el torneo con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

El equipo de Europa, que lidera el español y Alexander Zverev y en el que estará también Rafa Jódar, parte como favorito para ganarle al conjunto del Resto del Mundo que se impuso por 15-9 en la edición de la temporada pasada la cual se disputó en San Francisco (Estados Unidos)

La Laver Cup vive una nueva edición en este año 2026, entre el 25 y el 27 de septiembre, que se disputa en Londres, en la cual Europa y el Resto del Mundo se enfrentan para demostrar quién es el mejor. Europa parte como favorita al contar en sus filas con jugadores de la talla de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev o Rafa Jódar frente a un Resto del Mundo que defiende la corona de campeón que ganó por 15-9, contra pronóstico, la temporada pasada que se celebró en San Francisco.

La Laver Cup es la versión de tenis de la Ryder Cup, la conocida prueba de golf. Dos combinados miden fuerzas para demostrar en donde se concentra el mayor talento con la raqueta. Aunque es un torneo de carácter amistoso, en el que no se reparte puntos ATP, en los últimos años está ganando mucha notoriedad por el pique deportivo sano que se está generando entre los participantes.

- Formato y puntuación de la Laver Cup

La Laver Cup, que lleva en nombre del mítico tenista Rod Laver, fue impulsada en el año 2017 por Roger Federer y desde entonces no ha parado de crecer.

Durante los tres días en los que se juega la Laver Cup se disputan un máximo de 12 partidos: nueve de individuales y tres de dobles.Los partidos se juegan al mejor de tres sets, pero en caso de ser necesario un set decisivo, se disputa un super tie break a 10 puntos en lugar de un tercer set tradicional.Con el paso de los días mayor es el valor de cada victoria en la Laver Cup. Los partidos del Día 1 otorgan un punto cada uno; los del Día 2, dos puntos; y los del Día 3, tres puntos. El primer equipo que llegue a 13 puntos gana la Laver Cup.Si fuera necesario llegar al duodécimo y último encuentro, se jugará un set final convencional si el partido llega al set decisivo, en lugar de recurrir directamente al super tie break.

- Dónde ver por TV la Laver Cup con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

La Laver Cup 2026 entre Europa y Resto del Mundo, en la que estarán los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar se podrá ver a través de RTVE y Eurosport.

- Horas y días de la Laver Cup 2026

El viernes 25 de septiembre se abre la Laver Cup a las 14:00 horas con dos individuales. La sesión nocturna comienza a las 20:00 horas y se juega otro encuentro individual y un dobles.El sábado 26 se repite la fórmula con los mismos horarios y la misma distribución. Sesión matinal a las 14:00 horas y nocturna a partir de las 20:00 horas.El domingo 27 de septiembre tiene una única sesión que comienza a las 13:00 horas. Primero se juega un partido de dobles y después, si son necesarios para decidir el campeón, hasta tres encuentros individuales.

Viernes, 25 de septiembre

14:00 horas, sesión diurna: partido 1 (individuales)

A continuación: partido 2 (individuales)

20:00 horas, sesión nocturna: partido 3 (individuales)

A continuación: partido 4 (dobles)

Sábado, 26 de septiembre

14:00 horas, sesión diurna: partido 5 (individuales)

A continuación: partido 6 (individuales)

20:00 horas, sesión nocturna: partido 7 (individuales)

A continuación: partido 8 (dobles)

Domingo, 27 de septiembre

13:00 horas, sesión diurna: partido 9 (dobles)

Si es necesario, a continuación: partido 10 (individuales)

Si es necesario, a continuación: partido 11 (individuales)

Si es necesario, a continuación: partido 12 (dobles)

* Programa sujeto a cambios.

Equipos participantes: Europa y Resto del Mundo

Europa, que está dirigida en esta ocasión por el francés Yannick Noah, cuenta en sus filas con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Casper Ruud, siendo el suplente Arthur Ferry.

Por su parte, el equipo del Resto del mundo que está entrenado por Andre Agassi está conformado por Álex de Miñaur, Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, Aleksandr Bublik y Francisco Cerúndolo, teniendo como suplente a Ignacio Buse.