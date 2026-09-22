Kazajistán - España Billie Jean King Cup 2026: partidos, horarios y dónde ver por TV a Bucsa, Bouzas o Kaitlin Quevedo

España tratará de aprovechar la baja de Rybakina y meterse en semifinales de la Billie Jean King Cup 2026, con Bucsa como mejor opción y Quevedo recién llegada

España tiene ante sí este miércoles una oportunidad de oro para meterse en las semifinales de la Copa Billie Jean King 2026, un escenario que no pisa desde 2008.

Aunque en principio partía como víctima de una Kazajistán que lideraba la número uno del mundo, Elena Rybakina, la ausencia a última hora de la kazaja ha cambiado las tornas y el equipo español será el favorito en estos cuartos de final.

El cuadro nacional, capitaneado por Carla Suárez, afronta la eliminatoria con Cristina Bucsa como principal referencia en la lista tras escalar hasta el número 35 del ranking global. Junto a ella, Jéssica Bouzas se perfila como la otra baza fuerte para asumir los partidos individuales. La convocatoria la completan Sara Sorribes, Marina Bassols y la joven Kaitlin Quevedo.

Esta última aterriza pletórica tras proclamarse campeona en e WTA 250 de Sao Paulo, un triunfo que eleva la moral del vestuario español. No obstante, la canaria apenas ha podido descansar y ha llegado a última hora. Poco antes llegó Bucsa, que el domingo venció en México en Guadalajara, en el cuadro de dobles, torneo en el que también alcanzó las semifinales individuales.

El cansancio, por este motivo, puede ser el gran rival de las españolas. Quevedo, tras un plan de viaje de casi 24 horas desde Brasil, hace casi imposible que pueda saltar a la pista frente al conjunto asiático. Eso dejaría el doble para Sorribes y Bassols. Parece difícil que Bucsa pueda doblar y formar con Sorribes la pareja que logró medalla en los Juegos de París 2024.

Sin Rybakina, pero con Putintseva

A pesar de una preparación marcada por la llegada escalonada de las jugadoras, España mide sus fuerzas ante un rival mermado pero peligroso. Sin Rybakina en el cuadro, Kazajistán sostendrá su juego en la competitividad de Yulia Putintseva para los cruces individuales y en la especialista Anna Danilina para el punto de dobles.

"La ausencia de Rybakina es algo que nos beneficia. Lo que pasa es que en la pista hay que demostrarlo y hay que competir", señalaba Carla Suárez, que no se fía del equipo kazajo.

En el duelo que abría las Finales de la Billie Jean King Cup 2026, la República Checa, con victorias Bouzkova y Noskova, se ha clasificado para semifinales tras superar a Gran Bretaña. Serán las rivales de España si logra pasar ante Kazajistán.

¿Cuándo es el Kazajistán – España de la Billie Jean King Cup 2026?

La eliminatoria entre Kazajistán- España por un billete a las semifinales de Shenzhen se disputará este miércoles 23 de septiembre sobre la pista rápida del Shenzhen Bay Sports Centre Arena. El duelo de cuartos de final arrancará a las 11:00 horas -hora española- con los partidos individuales, mientras que el dobles se jugará a continuación si es necesario.

Dónde ver el Kazajistán - España Checa de la Final a 8 de la Billie Jean King Cup 2026

Todos los partidos del Kazajistán - España se podrán ver en abierto en territorio español a través de Teledeporte y de la plataforma RTVE Play.

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