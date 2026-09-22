Jurgen Melzer, mítico tenista austriaco: "Con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar sería una tarea titánica"

Austria será el rival de España en los cuartos de final de la Copa Davis 2026 después del sorteo celebrado hoy en Bolonia; la Alemania de Zverev va por el lado español

El camino de España hacia el título de Copa Davis está marcado. El sorteo fue benévolo a medias. A priori tendrá un debut cómodo ante Austria en cuartos de final, pese a que estos dieron la gran sorpresa derrotando claramente a Bélgica; pero, de vencer, luego se enfrentaría a la Alemania de Zverev en semifinales, siempre que gane a Gran Bretaña.

El sorteo del cuadro final ha tenido lugar este martes en Bolonia (Italia), sede de la Final a 8, que se disputará del 24 al 29 de noviembre.

El equipo español, segundo cabeza de serie tras imponerse por 0-4 a Chile en la fase previa, buscará su séptima Copa Davis. España alcanzó la fase final con Rafa Jódar y Dani Mérida como debutantes y podrá contar en noviembre con Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, aunque éste último parece poco probable que juegue, dado que lleva tiempo alejado del equipo español.

Italia evita la parte más dura

Por la parte alta del cuadro, la campeona, gran favorita y anfitriona, Italia, comenzará la defensa del título ante Corea del Sur, primera selección asiática en alcanzar esta fase de la competición. En el otro cruce del cuadro se enfrentarán República Checa, cuarta cabeza de serie, y Canadá.

España sabía que, por ser la segunda favorita, evitaría a Italia hasta la final. La azzurra les ganó en la final del año pasado, en una fase final en la que no participaron ni Jannik Sinner ni Alcaraz. Las ocho selecciones deberán anunciar sus equipos, de cuatro o cinco jugadores, el 27 de octubre.

Tras conocerse el resultado del sorteo, Austria lamentó tener que enfrentarse a uno de los pocos equipos con dos jugadores entre los mejores del mundo, siempre que España logre reunir en el equipo a su mejor conjunto.

Austria sabe que si España lleva a los mejores...

"Si juegan Alcaraz y Jódar, será una tarea titánica. Si juegan Jódar y Mérida, como ocurrió en Chile, seguiremos siendo inferiores sobre el papel, pero creo que nuestro equipo ha demostrado una y otra vez en el pasado que es capaz de superarse. Tendrá que volver a hacerlo contra España", señala el director deportivo de la federación centroeuropea, Jürgen Melzer, quien tiene claro que la dificultad del equipo rival dependerá "mucho de quién integre el equipo español".

"España es un hueso muy duro de roer (...). Esperamos que muchos aficionados nos acompañen en Bolonia y ya estamos trabajando en el viaje para la hinchada", añadió en un comunicado el presidente de la Federación Austríaca de Tenis, Richard Grasl.

Melzer conoce bien a lo que se enfrenta y, pese a no tener nada que perder, entiende que podrían haberle tocado rivales más asequibles. "Es un reto extremadamente difícil, pero a estas alturas no hay rival fácil, incluso siendo cabeza de serie. Lo afrontaremos como siempre. Nos prepararemos lo mejor posible, veremos quiénes están allí y disponibles para jugar, y lo daremos todo. En especial Jurij (Rodionov), que jugó muy bien allí -en la Final a 8- el año pasado. Las condiciones le vinieron bien, y al mejor de tres sets puede pasar cualquier cosa", advierte el que fuera gran jugador austriaco.