Carlos Alcaraz: "Haremos todo lo posible para recuperar el trofeo"

El español vuelve a la competición después de su eliminación en los cuartos de final del US Open 2026. El murciano no estuvo la semana pasada en Chile para jugar la Copa Davis con España, pero sí disputará la Laver Cup con Europa que se celebra en Londres entre el 25 y el 27 de septiembre

Carlos Alcaraz regresa a las pistas este fin de semana después de que fuera eliminado hace unos días en los cuartos de final del US Open 2026 por Ben Shelton. El murciano no estuvo presente en la eliminatoria de Copa Davis que España disputó y ganó en Chile para certificar su clasificación para la final a 8 de Bolonia porque quería descansar y porque tenía el compromiso adquirido de jugar la Laver Cup con Europa la cual se disputa este fin de semana. El tenista natural de El Palmar llega con un objetivo claro en esta competición.

Carlos Alcaraz quiere que Europa vuelva a ganar la Laver Cup

Carlos Alcaraz es uno de los líderes del equipo europeo que este fin de semana, entre el 25 y el 27 de septiembre, se enfrenta al conjunto del Resto del mundo en una nueva edición de la Laver Cup que se celebra en Londres. El español tiene ganas de revancha después de que en la temporada pasada el Resto del Mundo se impusiera a Europa por 15-9 en San Francisco.

El primer mensaje de Carlos Alcaraz nada más aterrizar en Londres ha sido uno de ambición: "Haremos lo que sea necesario para recuperar el trofeo. Lo perdimos el año pasado, así que haremos lo que sea necesario".

Carlos Alcaraz lidera a Europa, que está dirigida en esta ocasión por el francés Yannick Noah, que además del español cuenta en sus filas con Rafa Jódar, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Casper Ruud, siendo el suplente Arthur Ferry. Por su parte, el equipo del Resto del mundo que está entrenado por Andre Agassi está conformado por Álex de Miñau, Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, Aleksandr Bublik y Francisco Cerúndolo, teniendo como suplente a Ignacio Buse.

Carlos Alcaraz no pudo estar con España en la Copa Davis

Carlos Alcaraz vuelve a la competición después de ser eliminado en el US Open 2026 y también de haber estado ausente en la eliminatoria de Copa Davis que España le ganó a Chile.

El murciano no pudo jugar el pasado fin de semana porque necesitaba descansar después del esfuerzo realizado en Nueva York a donde llegó sin apenas ritmo de juego y de preparación al haberse recuperado de una lesión en su muñeca derecha que le ha mantenido alejado de las pistas por unos cuatro meses.

Ahora, el tenista natural de El Palmar recupera el ritmo de competición de cara a un final de temporada en donde tiene como objetivo jugar los dos Masters 1000 que restan, Shanghái y París, así como las Finals ATP, un torneo que se le resiste al español aún.

Al margen de eso, está previsto que Carlos Alcaraz también dispute la final a 8 de la Copa Davis de Bolonia que se va a disputar entre el 24 y el 29 de noviembre. David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, ya dijo que si todo va bien el murciano jugará. "Carlos Alcaraz va en buena progresión, hizo un gran US Open y ojalá tengamos la oportunidad de pasar a las finales porque ahí seguro que estará con nosotros".