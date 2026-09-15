España se la juega en Chile sin Carlos Alcaraz: "Sabía que ese escenario era prácticamente imposible"

El equipo liderado por David Ferrer no va a poder contar con el murciano en una eliminatoria de Copa Davis la cual España tiene que ganar si quiere estar en la final a 8 que se disputará en Bolonia durante el próximo mes de noviembre

España ya se encuentra en Chile en donde va a jugar durante este fin de semana una eliminatoria muy importante de Copa Davis. El equipo liderado por el capitán David Ferrer debe ganar si quiere estar en la final a 8 de esta competición que se disputará el próximo mes de noviembre. Un reto que lo tendrá que lograr sin Carlos Alcaraz quien es baja. Con todo, España es favorita porque lleva un equipo muy competitivo en el cual destaca la presencia de Rafa Jódar y Dani Mérida.

David Ferrer explica la baja de Carlos Alcaraz en la eliminatoria de Copa Davis contra Chile

Sin duda, es importante la baja de Carlos Alcaraz para España en esta eliminatoria frente a Chile ya que de estar el murciano las opciones de ganar del combinado español aumentaría exponencialmente.

David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, le ha restado importancia a la baja de Carlos Alcaraz la cual ya era sabida a pesar de que el de El Palmar ha participado recientemente en el US Open. "Carlos Alcaraz, hasta el último momento había dudas de si jugar o no el US Open, entonces estaba en otro momento de poder competir. Obviamente, la Copa Davis era algo muy complicado para poder estar con nosotros, así que desde un primer momento sabía que ese escenario era prácticamente imposible".

David Ferrer ha dado la cara por Carlos Alcaraz, defendiendo su compromiso con España para jugar la Copa Davis. "A partir de ahí, Carlos Alcaraz va en buena progresión, hizo un gran US Open y ojalá tengamos la oportunidad de pasar a las finales porque ahí seguro que estará con nosotros".

Por tanto, si España pasa esta eliminatoria contra Chile, Carlos Alcaraz estará con el equipo que capitanea David Ferrer en la final a 8 de la Copa Davis que se disputarán en Bolonia (Italia) del 27 al 29 de noviembre de este año.

Carlos Alcaraz no jugará este fin de semana con España la Copa Davis pero sí disputará entre el 25 y el 27 de septiembre la Rod Laver Cup 2026, en la que se enfrentan un equipo de Europa y otro de Estados Unidos, en Londres.

España parte como favorita contra Chile

España juega como visitante esta eliminatoria contra Chile, pero a pesar de tener el público en contra cuenta con dos factores que le hacen ser favorito: tiene mejores jugadores y se juega en tierra batida, históricamente la superficie favorita de los tenistas españoles.

David Ferrer, capitán de la Copa Davis, ha convocado a Rafa Jódar y Dani Mérida, que apuntan a jugar los partidos de individuales. Además también ha citado a Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez. Por su parte, la Chile capitaneada por Nicolás Massú cuenta con Alejandro Tabilo, junto al ex número 17 mundial Cristian Garín, el héroe ante Serbia Marcelo Tomás Barrios y Matías Soto.

David Ferrer confía en derrotar a Chile en su terreno. "Yo creo que la suerte es que tenemos una muy buena combinación de jugadores jóvenes con jugadores que también tienen mucha experiencia en Copa Davis y por esa parte del equipo se pueden ayudar mutuamente, así que se maneja con ganas. Al final, la ilusión de los jugadores de poder competir y debutar en Copa Davis es algo muy importante que valoro muchísimo y que como capitán de Copa Davis tengo mucha suerte".