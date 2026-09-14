Lamine Yamal elige a Betis y Villarreal cuando pone la TV: "Son los que más me gusta ver"

El extremo del Barça y la selección española confiesa en su entrevista con Jorge Valdano, donde cree que el magno trofeo a mejor jugador del año debe ser para él por delante de Mbappé, pues son "los dos mejores del Mundo", considera "divertido" el juego que proponen verdiblancos y amarillos

El próximo programa de 'Universo Valdano' en Movistar Plus viene fuerte. El conductor y comentarista argentino entrevista a Lamine Yamal, flamante campeón del Mundo con la selección española y estrella del FC Barcelona, que no se corta a la hora de autoproclamarse ganador en justicia del Balón de Oro. Entiende el de Esplugues de Llobregat que él y el madridista Kylian Mbappé son ahora mismo "los dos mejores" del orbe futbolístico, algo que tiene "muy claro. Todo el mundo que ve los partidos lo sabe", aunque va más allá: "Este año me lo merecería yo por lo que he ganado". Y hace nada soltó una 'perla' parecida dirigida al Real Madrid.

Con este inigualable cebo se presenta el clásico televisivo en el que el ex entrenador desgrana a un protagonista, en este caso el atacante hispano-marroquí, que no se corta un pelo, algo que sorprende a su contertulio. Seguramente no le falte razón, más allá de la inmodestia, pues, aunque su Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, al que llegó todavía con los rescoldos de una lesión muscular sufrida a finales del curso pasado, no fue el más brillante, Lamine Yamal ha arrancado como un tiro el presente curso, en el que firma siete goles y dos asistencias en seis partidos oficiales entre LaLiga y la Champions League.

Uno de los cortes distribuidos por la plataforma de Telefónica viene, por cierto, perfectamente para presentar el choque que este lunes cierra la quinta jornada del torneo regular español en el Estadio de La Cerámica entre el Villarreal CF y el Real Betis, dos claros aspirantes a repetir la próxima campaña en la UCL y, sin duda, de los favoritos a estar, en el peor de los casos, en alguna de las otras dos competiciones europeas, aunque lo cierto es que los castellonenses no han arrancado como se esperaba y se presentan sin triunfos este 14 de septiembre ante su público, con una derrota en Dortmund y apenas dos puntos de 12 posibles en LaLiga.

El 'crack' culé se decanta por Betis y Villarreal

Cuestionado por Jorge Valdano sobre qué equipo le gusta ver más que a otros cuando sigue sus partidos por TV, Lamine Yamal no se lo piensa: "Me gusta ver al Real Betis. También el Villarreal CF me gusta mucho; me parece que ofrece un juego muy divertido. Así que tiraría por Betis y Villarreal, que son los que más me gusta ver". En un rato, seguro que el '10' azulgrana estará muy pendiente de la pequeña pantalla y no se perderá la cita en La Cerámica.