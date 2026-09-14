Fabián se reivindica ante Lamine Yamal y Mbappé por ganar el Balón de Oro: "En cuanto a títulos, no"

El centrocampista del Paris Saint-Germain y de la Selección Española ha dicho que se ve capaz de ganar el trofeo de mejor jugador del mundo debido a que ha hecho una temporada que ningún otro futbolista la iguala ya que ha ganado todos los títulos a nivel de clubes y de selecciones

La carrera por ganar el Balón de Oro 2026 está en pleno apogeo. Lejos quedan los años en los que eran los medios de comunicación y los equipos de los jugadores los que hacían campaña. Ahora son los propios futbolistas los que alzan la voz y lo reclaman para sí. Los ejemplos más claros han sido Kylian Mbappé y Lamine Yamal, pero no han sido los únicos ya que Fabián Ruiz ha dicho que también ha hecho méritos más que suficientes para gana el Balón de Oro 2026.

En una entrevista concedida a L'Équipe y a France Football ha dicho que deja en manos de los votantes la elección del ganador del Balón de Oro 2026. "Mi posición en el Balón de Oro le corresponde decidirlo a los votantes. Lo más importante para mí es ponerme a disposición del equipo, al mismo tiempo que intento formar parte de los mejores. Tuve la suerte de estar entre los 30 nominados el año pasado y espero acabar lo más arriba posible este año. Estar entre los 30 es un privilegio. Que voten a quienes, en su opinión, más lo merezcan. Ya estoy muy agradecido y orgulloso de estar nominado".

Sin embargo, el canterano del Real Betis sí se ha reivindicado frente a otros candidatos como puedan ser Lamine Yamal y Kylian Mbappé, manifestando que él ha ganado todos los títulos posibles siendo titular e importante en el Paris Saint-Germain y en la Selección Española. "En cuanto a títulos, no. Individualmente, grandes jugadores han hecho una temporada excelente y su nivel está fuera de toda duda. Hay muchos candidatos. Formar parte de los jugadores mencionados para el Balón de Oro ya es un privilegio y una enorme satisfacción".

Fabián Ruiz ha sido titular en el Paris Saint-Germain con el que ha ganado la Ligue 1, la UEFA Champions League, la Copa Intercontinental. A ello se le añade el Mundial 2026 que ha ganado con la Selección Española. Con todo, el de Los Palacios tiene pocas opciones de ser galardonado con el Balón de Oro 2026 en la gala que se celebra el próximo 26 de octubre.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé hacen campaña para ganar el Balón de Oro 2026

Los dos grandes favoritos para ganar el Balón de Oro 2026 son Lamine Yamal y Kylian Mbappé. En los últimos días, los dos jugadores han dado argumentos para ser los vencedores.

Lamine Yamal ha dicho, en Universo Valdano, que se merece ganar el Balón de Oro 2026. "Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos. Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe".

Por su parte, Kylian Mbappé ha afirmado que ningún otro jugador ha hecho mejor temporada que él. "Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Forma parte de mis objetivos, además a corto plazo; queda poco. De manera objetiva puedo entender a quienes voten de otra manera. No existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizas los argumentos y la competencia, no sería injusto. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo".