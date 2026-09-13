Robert Moreno se presenta con su nueva selección nacional tras su breve paso por el banquillo de España: "Vengo con mucha ilusión y mucha responsabilidad"

El que fuese segundo entrenador con Luis Enrique, hasta que el asturiano tuvo que dejar la 'Roja' por motivos personales, ha vuelto a asumir las riendas de un combinado nacional. Y el preparador catalán afronta este nuevo reto con muchas ganas de reivindicarse, por fin, en un banquillo. Eso sí, llega con un contrato de prueba, por lo que la presión será máxima

Reto mayúsculo para Robert Moreno donde los haya. Por cultura, por idioma y porque el fútbol asiático tiene poco que ver con el fútbol europeo. Poca táctica, algo de técnica y, eso sí, mucha disciplina.

Y quizás esto último ha sido lo que ha terminado convenciendo al entrenador catalán para afrontar su segunda aventura como seleccionador nacional.

Tras su efímero paso por el banquillo de España, dirigió al Mónaco francés, al Granada y, por último, al Sochi ruso, en el que estuvo al frente hasta septiembre de 2025.

Ahora, tras algo más de un año en blanco, Robert se ha convertido en nuevo técnico interino de la selección masculina de fútbol de Corea del Sur.

De hecho, el técnico español ha llegado este domingo al país asiático y desde allí ya ha prometido unir a los jugadores para que los aficionados se enorgullezcan del equipo: "Vamos a trabajar al máximo para (...) unir a todos, generar un equipo y hacer que la afición se sienta orgullosa. Es el objetivo".

El de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, 1977) ofreció una pequeña rueda de prensa a los distintos medios que acudieron a su llegada al aeropuerto de Incheon, ciudad situada al oeste de Seúl.

En su primer mensaje a los seguidores de los 'Guerreros Taeguk', Moreno, quien cumplirá 49 años el 19 de septiembre, manifestó que llega al país con "mucha ilusión, mucha responsabilidad por el puesto, y orgulloso" de dirigir a esta selección. "Es una de las mejores de Asia", subrayó.

En cuanto al resultado de Corea del Sur en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá, en la que quedó eliminada en la fase de grupos, dijo que entendía que es un "momento que no le gusta a nadie", pero que iba a analizar "con tranquilidad" lo ocurrido.

Robert Moreno echa la vista atrás con Luis Enrique y España

Obviamente, le han recordado su paso por 'La Roja' cuando todavía era la mano derecha de Luis Enrique, ahora en las filas del PSG. Y sus palabras sobre ello han sido estas: "Tenemos que centrarnos en el nuevo trabajo, mirar hacia delante, pero sin olvidarnos de lo que ha pasado.

Sólo nueve partidos estuvo al frente del equipo nacional español en 2019, primero durante la ausencia de Martínez y, posteriormente, tras su salida del cargo. En ambos casos fue por motivos personales, concretamente el fallecimiento de la hija de Luis Enrique, Xana. Y aunque fue corto su periplo, se mantuvo invicto con España. Eso sí, le costó su buena relación con el técnico asturiano quien, en su regreso al cargo, decidió prescindir de sus servicios.

El estreno de Robert Moreno con Corea del Sur

La Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) aprobó a principios de mes su nombramiento como técnico del combinado nacional masculino, con un contrato vigente hasta el 27 de noviembre, por lo que abarcará seis encuentros internacionales.

Así, debutará el 24 de septiembre ante Ecuador en Corea del Sur y cuatro días después se enfrentará a Uruguay, mientras que en octubre el combinado surcoreano jugará contra Venezuela, el día 2, y Uzbekistán, el 6.

Tras este periodo, la federación surcoreana evaluará su trabajo con la opción de ampliar su etapa hasta la Copa Asiática de Arabia Saudí a principios de 2027.

La federación surcoreana destacó su capacidad para utilizar datos en el diseño táctico y el análisis de los rivales, así como su conocimiento del fútbol del país asiático y las alternativas tácticas planteadas durante el proceso de selección.

Su contratación supone además la primera vez que la KFA elige al seleccionador masculino mediante una convocatoria pública. Moreno cubre el puesto que permanecía vacante desde el Mundial, después de que Hong Myung-bo dimitiera tras la eliminación de la selección, nombramiento que estuvo rodeado de polémica por falta de transparencia e irregularidades en el proceso.