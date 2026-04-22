Robert Moreno narra el episodio con Luis Enrique y el Celta de Vigo

El técnico, que en su momento suplió al asturiano en la Selección española, habló en el podcast de Offsiders sobre cómo desembarcaron contra todo pronóstico en Balaídos

Luis Enrique, actual técnico del PSG y con pasado en la Selección Española, Barcelona, Celta de Vigo y Roma, contó durante bastante tiempo con Robert Moreno como segundo entrenador. Este, cuando Luis Enrique dejó el cargo de seleccionador en España de manera momentánea por la enfermedad de su hija, tomó el mando hasta que el asturiano regresó al frente en un momento que generó cierta tensión entre ambos.

Pero la relación entre Robert Moreno y Luis Enrique vivió su momento más crítico cuando el asturiano salió de la Roma en mayo de 2012 y se quedó más de un año sin equipo. En ese momento, ni Robert Moreno ni Luis Enrique tenían trabajo y especialmente el primero lo pasó bastante mal a nivel económico tal y como narró días atrás en una entrevista para el podcast de Offsiders.

Luis Enrique salvó el futuro de Robert Moreno llegando al Celta de Vigo

Robert Moreno explicó que tras salir de la Roma, Luis Enrique reúne a todo el cuerpo técnico en una cena para decirle que quiere parar y que periódicamente se iban viendo para hablar de fútbol pero sin llegar oferta alguna: "Volvemos de Roma y Luis Enrique dice que quiere parar, que quiere descansar. Durante el año nos íbamos viendo para hablar de fútbol, pero no llegar ninguna oferta que le ilusione".

Robert Moreno, que ha tenido su última experiencia en los banquillo en el Sochi, comentó que su primer sueldo digno llegó en la Roma pero tras acabar la aventura en Italia que duró unos 10 meses, los ahorros se iban terminando y los pagos seguían llegando: "Primeros sueldos decentes fueron los de Roma y yo soy bastante ahorrador, porque al venir de familia humilde te enseñan. Pero iba pasando el año y había que pagar la hipoteca y el dinero se iba acabando".

La llamada y la sorpresa del Celta de Vigo con Luis Enrique

Robert Moreno narró cómo en mayo, Luis Enrique les comenta que ha tenido una llamada del Celta de Vigo pero el asturiano cree que no se va a cerrar: "Estábamos un fin de semana en mayo, que a mí me quedaba hasta septiembre de dinero para pagar la hipoteca y Luis nos reúne y nos dice 'chicos, sólo he tenido una oferta. Me han llamado del Celta, pero creo que no vamos a llegar a un acuerdo, que no va a salir y creo que voy a dejar de entrenar. Nos convoca a cenar por eso".

Luis Enrique celebra un triunfo con el PSG

Cuando parecía que la situación de Robert Moreno a nivel económico iría a peor, el Celta de Vigo y Luis Enrique llegaron a un acuerdo. El técnico lo narró con emoción en el podcast citado anteriormente: "En ese momento tú dices 'olvídate de ti y estate por él, que te está transmitiendo algo que para el él es importante'. ¿Qué le dices? Pues que nosotros estamos aquí para ayudarte, es tu decisión y yo decía cuando llegue y se lo diga a mi mujer... y en esa cena le llaman y sale. Y cuando vuelve dice 'hemos fichado por el Celta'. Pasamos de estar con tres meses para vivir a fichar por el Celta".