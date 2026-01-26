Robert Moreno cuenta toda la verdad de su despido del Sochi ruso y se pone en el escaparate de nuevo

El que fuera seleccionador español ha vuelto a hablar de su polémica salida del Sochi y ha intentado explicar qué fue lo que realmente pasó

Desde que le hizo 'la trece-catorce' a Luis Enrique en la selección española, las cosas le han ido de mal en peor a Robert Moreno. Tanto que incluso el exseleccionador español ha tenido que salir a la palestra para explicar su polémica salida del Sochi ruso y, de paso, ponerse de nuevo en el escaparate.

Concretamente, el entrenador catalán ha enviado una carta al diario Marca para que le coloquen de nuevo en primera línea del fútbol nacional. Porque otro sentido no tiene después de que se quedara sin banquillo el pasado 2 de septiembre.

Por aquel entonces, firmó un punto de 21 con el equipo ruso y le acusaron de haber entrenado, planificado y fichado haciendo uso de la Inteligencia Artificial. Al final, se comunicó que el técnico español y el Sochi decidían de mutuo acuerdo poner fin a dicha etapa.

Y en la misiva a dicho medio lo ha tratado de justificar y explicar todo:

"Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Los hechos que desmienten la versión que circula: El partido que mencionan en las informaciones lo ganamos 0-1 en Khabarovsk. Presentarlo como un fracaso metodológico no tiene sentido. Es una ciudad con 8 horas de diferencia horaria y la preparación fue un dolor de cabeza que consensuamos todos, aunque la decisión final fue mía.

El fichaje del que hablan fue un proceso del club consensuado con el director deportivo y todo el staff médico. El jugador marcó en Copa y después tuvo una lesión que condicionó su continuidad, como pasa en cualquier equipo. Pero yo no conocía el mercado de Kazajistán, así que la propuesta salió de la Dirección Deportiva.

Mi carrera en el fútbol empezó precisamente por el análisis de datos y vídeo. Es mi especialización y lo que marcó la diferencia en mis inicios. Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis: GPS, Wyscout, vídeo, plataformas de scouting. La tecnología ayuda a procesar información más rápido, pero las decisiones deportivas las toma siempre el cuerpo técnico.

La fuente de estas informaciones es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales que acabaron con su salida. No existe comunicado oficial del FC Sochi confirmando esta versión.

Mi salida fue de común acuerdo en un momento de resultados irregulares y de diferencias en la planificación deportiva, como pasa en el fútbol. Presentarla como 'echado por usar ChatGPT' simplifica algo mucho más completo y además no es cierto".

La trayectoria de Robert Moreno como entrenador

Tras ejercer de segundo entrenador de Luis Enrique tanto en el Barcelona como en la selección española, tomó las riendas de la Absoluta tras la marcha del asturiano por motivos personales. Al frente de la 'Roja' (2019) estuvo sólo nueve partidos, ganando siete encuentros y perdiendo sólo dos. Luego, volvió Luis Enrique y decidió prescindir de sus servicios.

No obstante, esta experiencia nacional le sirvió al técnico catalán para abrirse camino como primer entrenador y fue entonces cuando el Mónaco decidió apostar por él (2019-20). Sólo duraría trece encuentros en el banquillo monegasco y no volvería a entrenar hasta la 2021-21, cuando le llamó el Granada, equipo que le destituyó cuando llevaban 29 jornadas de liga.

Y en su última aventura, en Rusia con el PFC Sochi, ha sido en la que más ha durado. Tomó las riendas del equipo en 2023 y las soltó en 2025 tras 62 encuentros oficiales con el equipo ruso, donde ganó 21 encuentros.