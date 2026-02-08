No para de crecer en Portugal y el Valencia se frota las manos

Tras salir el pasado verano, Martín Tejón sigue brillando en el Marítimo, logrando los premios a mejor jugador joven y mejor gol del mes de enero en la Segunda Liga del país vecino. Está siendo pieza clave para que su equipo marche líder destacado, lo que podría dejar una ganancia extra en Mestalla

El plan trazado por Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia, otorga un destacado papel a la cantera como fuente de réditos deportivos y económicos. Afirmó al poco de llegar el ejecutivo británico que la única “sostenibilidad” para el club che es el “talento de su Academia”, como quedó demostrado en verano con las ventas de Christhian Mosquera y Yarek Gasiorowski, que dejaron más de 25 millones de euros en las arcas. Pero para seguir obteniendo plusvalías que luego puedan ser reinvertidas en potenciar la plantilla, el plan pasa por rastrear previamente el mercado en busca de promesas nacionales e internacionales que puedan dar el salto a la elite, como ha sucedido este pasado mes de enero con los fichajes realizados para el filial, a los que se han sumado otros talentos foráneos más jóvenes aún, como el búlgaro Petar Blagoev (17 años) y el chipriota Andreas Pieri (15).

Mientras tanto, desde Mestalla no pierden de vista a otro producto de su cantera que brilla en Portugal y puede convertirse en una fuente de negocio, pudiendo ser repescado además tanto para hacer buscar una ganancia económica mayor como para brindarle una segunda oportunidad. Se trata de Martín Tejón, que dijo adiós en verano tras toda una vida en la Academia y a sus 21 años ha encontrado su sitio en el Marítimo.

Doble premio para Martín Tejón

Así, el de Villamarchante no para de crecer. Ya en el primer partido de 2026 fue elegido MVP de encuentro en el que su equipo venció por 2-3 al Chaves, en el que marcó un golazo con un disparo a bote pronto desde la frontal. Pero ese mismo gol ha sido elegido ahora como el mejor del mes en la segunda división del país vecino, recibiendo también el premio al mejor jugador joven de enero entre los 18 equipos que componen en dicha categoría.

Los números de Martín Tejón

Tras el mencionado tanto, Martín Tejón cuajó otra destacada actuación frente al Lusitania Lourosa, firmando otra diana y dos asistencias para contribuir al 0-4 final. Suma ya de este modo cinco tantos y cuatro pases de gol, confirmándose como uno de los futbolistas más destacados del actual líder de la Segunda Liga. De hecho, desde que llegó es un fijo en los planes de su entrenador, Vítor Matos, que le ha dado la titularidad en las 21 jornadas disputadas, así como en un encuentro de Copa, sumando ya en total 1.880 minutos.

El Valencia conserva el 40% del pase

Su gran rendimiento no pasa desapercibido y el Valencia debe permanecer atento, pues mantiene un importante control sobre sus derechos. A Martín Tejón solo le restaba un año más de contrato y el Valencia negoció un traspaso que no le reportó ninguna ganancia fija, aunque se reservó un 40% de su pase de cara a una futura venta. Por ello, su buen hacer en la segunda categoría del país vecino podría convertirse en una posibilidad de negocio para la entidad che.

Bonus en caso de ascenso y derecho de tanteo

Además, en caso de ascenso, el Marítimo sí deberá pagar un bonus ya acordado y tendría la posibilidad de abonar una cantidad extra para elevar su porcentaje, conservando siempre el club che al menos un 25%. Una posibilidad que tiene muchas opciones de convertirse en realidad, pues pese a sumar tres jornadas consecutivas sin vencer lidera aún la tabla con seis puntos de ventaja sobre el Académico de Viseu.

Junto a todo ello, el Valencia también se guardó un derecho de tanteo, por lo que podría recuperar al extremo igualando cualquier oferta, ya sea para traspasarlo de nuevo o para darle una nueva oportunidad. Cabe recordar en este sentido que Martín Tejón ya se estrenó en la elite de la mano de Rubén Baraja, que le dio minutos en cuatro de las cinco primeras jornadas de la pasada temporada. Pero tras esa esperanzadora irrupción, no volvió a jugar más en LaLiga. Sí lo hizo en tres choques más en Copa del Rey, uno de ellos ya con Corberán en el banquillo. Pero una vez finalizado el curso, al conocer que no daría el salto definitivo, buscó una salida, poniendo rumbo a Portugal tras haber estado meses antes en la agenda del Castellón o el Albacete en Segunda división.