Una fuente de negocio para el Valencia: se destapa en Portugal y también puede repescarlo

El club che dejó salir el pasado verano a Martín Tejón, que ha visto portería en las tres últimas jornadas de la Segunda Liga en el país vecino y está siendo determinante para que el Martítimo sea líder destacado, lo que podría dejar una ganancia extra en Mestalla

Tras el regreso del deseado Umar Sadiq, el Valencia se ha marcado como gran prioridad en este mercado de enero la contratación de un central que sustituya al lesionado Diakhaby, reapareciendo en escena el suizo suizo Aurèle Amenda. Pero, además, en la lista de deseos de Carlos Corberán también figuran la incorporación de un pivote defensivo y un extremo, sonando para este último puesto el inglés Jack Harrison, del Leeds United. El elegido en verano fue Largie Ramazani, pero el belga no ha cumplido con las expectativas hasta la fecha y se busca una nueva pieza que aporte desborde y llegada.

Mientras tanto, en Portugal brilla un futbolista formado en Paterna que cumple con ese perfil y al que el club che dejó salir el pasado verano, como es Martín Tejón. El de Villamarchante dijo adiós tras toda una vida en la Academia, donde despuntó como mediapunta, y a sus 21 años ha encontrado su sitio en el Marítimo actuando como extremo en ambos costados. Este pasado domingo, sin ir más lejos, fue elegido MVP de encuentro en el que su equipo venció por 2-3 al Chaves, en el que marcó un golazo con un disparo a bote pronto desde la frontal.

Los números de Martín Tejón

Fue su tercer tanto consecutivo y el cuarto de la temporada, en la que ha firmado también una asistencia, confirmándose como uno de los futbolistas más destacados del actual líder de la Segunda Liga. De hecho, desde que llegó es un fijo en los planes de su entrenador, Vítor Matos, que le ha dado la titularidad en las 17 jornadas disputadas, así como en un encuentro de Copa, sumando ya en total 1.520 minutos.

El Valencia conserva el 40% del pase

Su gran rendimiento no pasa desapercibido y desde Mestalla no le pierden de vista, pues mantienen un importante control sobre sus derechos. A Martín Tejón solo le restaba un año más de contrato y el Valencia negoció un traspaso que no le reportó ninguna ganancia fija, aunque se reservó un 40% de su pase de cara a una futura venta. Por ello, su buen hacer en la segunda categoría del país vecino podría convertirse en una posibilidad de negocio para la entidad che.

Bonus en caso de ascenso y derecho de tanteo

Además, en caso de ascenso, el Marítimo sí deberá pagar un bonus ya acordado y tendría la posibilidad de abonar una cantidad extra para elevar su porcentaje, conservando siempre el club che al menos un 25%. Una posibilidad que tiene muchas opciones de convertirse en realidad, pues lidera la tabla una vez finalizada la primera vuelta con siete puntos de ventaja sobre el Académico de Viseu.

Pero, además, el Valencia también se guardó un derecho de tanteo, por lo que podría recuperar al extremo igualando cualquier oferta, ya sea para traspasarlo de nuevo o o para darle una nueva oportunidad. Cabe recordar en este sentido que Martín Tejón ya se estrenó en la elite de la mano de Baraja, que le dio minutos en cuatro de las cinco primeras jornadas de la pasada temporada. Pero tras esa esperanzadora irrupción, no volvió a jugar más en LaLiga. Sí lo hizo en tres choques más en Copa del Rey, uno de ellos ya con Corberán en el banquillo. Pero una vez finalizado el curso, al conocer que no daría el salto definitivo, buscó una salida, poniendo rumbo a Portugal tras haber estado meses antes en la agenda del Castellón o el Albacete en Segunda división.