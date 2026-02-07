El Valencia respira aliviado con Rubén Iranzo: lesión y tiempo de baja

El central, que también puede jugar como lateral derecho tal y como ha demostrado esta temporada, fue sometido a pruebas médicas después de que tuviera que dejar de entrenar este pasado viernes cuando sintió una molestia en su rodilla derecha que hizo temer lo peor en el club de Mestalla

El Valencia CF respira más tranquilo con Rubén Iranzo, central de su cantera y que ya ha tenido minutos en el equipo que entrena Carlos Corberán, después de que se haya descartado que sufra una grave lesión de rodilla. Confirmar que el problema físico no es tan importante es un alivio para el club de Mestalla que temía que podía perder para mucho tiempo a uno de los mejores proyectos de la cantera.

Rubén Iranzo hizo saltar las alamas en el entrenamiento que realizó el Valencia CF este viernes cuando el canterano no pudo seguir ejercitándose en la sesión por sufrir un fuerte dolor en la rodilla derecha. Rápidamente el defensa fue sometido a pruebas médicas las cuales han determinado que hay lesión pero no es tan grave como en un principio se pensaba, ya que se temía que tuviera afectado el ligamento cruzado y el menisco.

El Valencia CF ha comunicado que Rubén Iranzo sufre un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Esto quiere decir que si la recuperación va a un ritmo normal, el defensa estará alejado de los terrenos de juego entre 6 y 8 semanas. Es decir, que el central no estará disponible, al menos, hasta el mes de abril aproximadamente.

Por suerte para el Valencia CF se ha cumplido el deseo de Carlos Corberán, entrenador del equipo de Mestalla, que manifestó en la previa del partido contra el Real Madrid que la lesión de Rubén Iranzo no fuera grave. "La única baja es la de Iranzo. No son situaciones agradables cuando uno escucha esa exigencia, pero la exigencia forma parte de un gran club como el Valencia. Y eso pasa a todos los que formamos parte del Valencia, tenemos que dar nuestra mejor respuesta y Foulquier lo trabaja y lo intenta. Tiene molestias, pero es el único lateral derecho que tenemos y él trabaja para estar siempre a disposición. Iranzo tiene hoy las pruebas. Ojalá tenga la menor gravedad posible. Siempre ha estado en convocatoria y ha ayudado en algún partido de Copa".

Rubén Iranzo era una opción que manejaba Rubén Iranzo para jugar como lateral derecho, como hizo en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Burgos CF, debido al bajo nivel de Dimitri Foulquier y las lesiones de Thierry Correia, pero esta lesión le va a impedir tener la oportunidad de jugar.

El parte médico de Rubén Iranzo que ha notificado el Valencia CF

'Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Rubén Iranzo padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, que sufrió en el entrenamiento de ayer.

El valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo'.