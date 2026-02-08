La Roma aprieta a Dybala y Boca Juniors se frota las manos: renovación solo con recorte salarial

Paulo Dybala afronta meses decisivos para su futuro, con la Roma exigiendo una fuerte rebaja salarial mientras Boca Juniors observa atento desde Argentina

El futuro de Paulo Dybala vuelve a colocarse en el centro del escenario del mercado internacional. Aunque por ahora no hay movimientos oficiales, la posibilidad de que el delantero argentino cambie de rumbo a partir de mediados de 2026 empieza a tomar fuerza. Su contrato con la AS Roma expira en junio y, a día de hoy, el escenario de una renovación no parece tan claro como meses atrás. Mientras tanto, en Argentina, Boca Juniors mantiene viva la ilusión de contar con uno de los futbolistas más talentosos de su generación.

La Roma ajusta cuentas y apunta a la masa salarial

Desde la capital italiana han dejado clara su postura: el club necesita reducir de forma drástica su masa salarial para cumplir con las exigencias del Fair Play Financiero. Esta política afecta directamente a varios pesos pesados del vestuario, entre ellos Dybala, que actualmente percibe alrededor de 8,5 millones de euros anuales, sin contar variables y primas.

La directiva romana considera que ese nivel de salario ya no es sostenible dentro del nuevo proyecto económico. La idea es establecer un techo salarial cercano a los 4 millones de euros por temporada, cifra que implicaría una rebaja superior al 50% en el contrato del argentino. En caso de no aceptar estas condiciones, la entidad estaría dispuesta a dejarlo salir sin ofrecerle una extensión contractual.

Ranieri pone voz a la postura del club

Quien confirmó públicamente esta estrategia fue Claudio Ranieri, histórico entrenador italiano y actual asesor deportivo del club. El técnico fue tajante al explicar que la prioridad de la Roma pasa por garantizar su estabilidad financiera. Según Ranieri, algunos jugadores ya conocen la situación y han dialogado con la dirigencia, pero el mensaje es claro: o se ajustan los contratos, o habrá despedidas.

Además de Dybala, en la lista de futbolistas señalados aparecen nombres como Lorenzo Pellegrini, Zeki Çelik y Stephan El Shaarawy, aunque el caso del argentino es el más llamativo por su impacto deportivo y económico.

Boca Juniors, atento a una oportunidad histórica

Mientras en Italia se evalúan números, en Argentina crecen los rumores sobre un posible regreso de Dybala al país. Boca Juniors sueña con concretar un fichaje que sería un auténtico golpe de mercado: sumar a un campeón del mundo, con experiencia en la élite europea, para liderar un proyecto deportivo ambicioso.

Si bien no se trata de una operación sencilla desde lo económico, el contexto actual alimenta las expectativas. Para el fútbol argentino, la llegada de un jugador del perfil de Dybala supondría un impacto mediático y deportivo de enorme magnitud.

Un momento personal que también pesa

Más allá de lo futbolístico, el atacante atraviesa un momento importante en su vida personal. Según medios italianos como La Gazzetta dello Sport, Dybala se convertirá en padre en los próximos meses, un factor que podría influir en su decisión. El propio jugador ha manifestado en reiteradas ocasiones lo cómodo que se siente en Roma, tanto dentro como fuera del campo.

Rendimiento y números que avalan su jerarquía

A sus 32 años, Dybala sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes de la Roma en ataque. En la última temporada disputó 36 partidos oficiales, superó los 2.100 minutos, anotó 8 goles y repartió 4 asistencias, cifras que reflejan su peso en el equipo pese a no estar en el pico de su carrera.

La Roma valora ofrecerle el máximo salarial permitido dentro del nuevo esquema, acompañado de incentivos por rendimiento, aunque en el club consideran que otros jugadores, como Pellegrini, tienen más opciones de continuar.