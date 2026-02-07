La Juventus asegura su joya: acuerdo total para la continuidad de Kenan Yildiz

La Juventus apuesta fuerte por el futuro y cierra la renovación de Kenan Yildiz, que pasará a ser el nuevo referente salarial del club

La Juventus de Turín ha dado un paso firme hacia el futuro al cerrar un acuerdo para la renovación contractual de Kenan Yildiz, una de las mayores joyas de su cantera reciente. Diversas informaciones procedentes de Italia aseguran que el club y el futbolista turco ya tienen todo pactado para prolongar su vínculo hasta 2030, con una mejora salarial histórica que lo situará como el jugador mejor pagado de la plantilla a partir de la temporada 2026-27.

Acuerdo total a falta del anuncio oficial

Aunque el contrato actual de Yildiz tenía vigencia hasta junio de 2029, ambas partes han decidido ampliar un año más la relación. Según medios como La Gazzetta dello Sport y el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo está completamente cerrado y solo resta la firma formal y el anuncio público, que podría producirse en las próximas horas.

En Turín se habla incluso de una presentación especial, diseñada para resaltar la importancia estratégica del futbolista dentro del nuevo proyecto deportivo. No se descarta que figuras relevantes del fútbol italiano participen en el acto, reforzando el simbolismo de la renovación.

Un salto económico sin precedentes

El nuevo contrato supondrá un incremento salarial muy significativo para el joven atacante de 20 años. Actualmente, Yildiz percibe alrededor de 1,7 millones de euros por temporada, una cifra que se verá ampliamente superada con el nuevo acuerdo.

A partir de la renovación, el futbolista pasará a cobrar 6 millones de euros anuales hasta el final de la temporada 2025-26, y desde el curso siguiente su salario ascenderá a 7 millones de euros, a los que se sumarán importantes bonus por rendimiento. Además, el acuerdo contempla un bonus de fidelidad cercano a los 6 millones de euros, una prima pensada para recompensar su compromiso con el club desde las categorías inferiores.

El futuro líder salarial del vestuario

Con esta mejora, Kenan Yildiz se convertirá en el jugador mejor remunerado de la Juventus, especialmente teniendo en cuenta la más que probable salida de Dusan Vlahovic, cuyo contrato expira en junio y que actualmente percibe cerca de 12 millones de euros por temporada.

La directiva considera que Yildiz representa el nuevo rostro del club, tanto a nivel deportivo como institucional, y su renovación envía un mensaje claro al resto de Europa: la Juventus quiere retener a sus talentos y construir un proyecto sólido alrededor de ellos.

Una apuesta personal de la cúpula del club

El acuerdo ha sido posible gracias a la implicación directa de John Elkann, convencido del valor técnico y humano del futbolista. Junto a él, figuras clave como Damien Comolli y Giorgio Chiellini han trabajado para cerrar la operación y frenar el interés de clubes extranjeros que seguían de cerca la evolución del internacional turco.

La sintonía entre el jugador, su entorno y la entidad ha sido total desde el inicio de las conversaciones.

Rendimiento que respalda la inversión

En el plano deportivo, Yildiz ha respondido con números. En la presente temporada acumula 9 goles y 8 asistencias en 31 partidos oficiales, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema ofensivo del equipo.

Su crecimiento constante, su juventud y su capacidad para marcar diferencias han convencido a la Juventus de que apostar fuerte por él es asegurar parte del futuro del club. Con esta renovación, la “Vecchia Signora” no solo retiene talento, sino que reafirma su ambición de volver a lo más alto del fútbol europeo.