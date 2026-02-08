Ya hay tiempo de baja de Mikel Merino: cuatro meses y el Mundial peligra

Mikel Merino estará cerca de cuatro meses fuera de los terrenos de juego tras confirmarse la gravedad de su lesión en el pie derecho

El Arsenal y la selección española han recibido un duro revés con la confirmación de la grave lesión de Mikel Merino, uno de los futbolistas más regulares del curso. El centrocampista español será intervenido quirúrgicamente este lunes debido a una lesión ósea en el pie derecho, una dolencia que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente cuatro meses. Una ausencia prolongada que compromete tanto el tramo final de la temporada con los ‘gunners’ como su presencia en los próximos compromisos internacionales.

Una lesión más seria de lo esperado

El problema físico se originó tras un pisotón sufrido ante el Manchester United, una acción que inicialmente no parecía revestir gravedad. Sin embargo, las pruebas médicas posteriores revelaron una fractura por estrés, obligando al futbolista a pasar por el quirófano y a iniciar un proceso de recuperación largo y exigente. En el Arsenal confían en que pueda reaparecer antes de que finalice la campaña, aunque los plazos apuntan a principios de junio como fecha más realista para su regreso.

Un golpe importante para Mikel Arteta

La baja de Merino supone un contratiempo notable para Mikel Arteta, que había convertido al internacional español en una pieza clave de su esquema. Su capacidad para aportar equilibrio, llegada y fortaleza física le había permitido destacar incluso en un contexto de gran competencia en el centro del campo. Durante buena parte del curso, Merino fue incluso el máximo goleador del equipo, aprovechando el proceso de adaptación de otros atacantes y demostrando una sorprendente eficacia ofensiva.

Ante su ausencia, el técnico londinense se verá obligado a redistribuir roles, confiando en perfiles como Eberechi Eze o Martin Ødegaard, aunque ninguno ofrece exactamente el mismo registro que el exjugador de la Real Sociedad.

Preocupación en la selección española

En clave selección, la lesión llega en el peor momento posible para Luis de la Fuente. Merino había ganado enteros en las últimas convocatorias y su rendimiento había abierto incluso el debate sobre su posible entrada en el once titular en detrimento de Fabián Ruiz. La Finalísima ante Argentina queda descartada, y su presencia en el Mundial dependerá de una recuperación contrarreloj.

En el mejor de los escenarios, el centrocampista llegaría con poco rodaje competitivo, lo que podría relegarlo inicialmente a un papel secundario hasta recuperar sensaciones.

El apoyo del vestuario y un gesto emotivo

A pesar de la lesión, Merino continúa muy presente en el día a día del equipo. Este fin de semana estuvo en la grada del Emirates Stadium durante la victoria por 3-0 ante el Sunderland, donde recibió el cariño de la afición y de sus compañeros. Martín Zubimendi le dedicó su gol con una celebración característica, señalándole directamente desde el terreno de juego en un gesto cargado de simbolismo.

Un regreso marcado en rojo

Desde el club confían en que Merino pueda reincorporarse progresivamente al trabajo con el grupo en el último tramo del curso, con el objetivo de sumar minutos y llegar en condiciones aceptables al gran torneo internacional del verano. Mikel Arteta fue claro en rueda de prensa: “Es un golpe duro. Mikel nos da algo diferente, pero ahora toca apoyarlo y asegurarnos de que siga conectado al equipo”.

El tiempo dirá si el centrocampista logra superar este obstáculo a tiempo, pero su importancia tanto para el Arsenal como para La Roja está fuera de toda duda.