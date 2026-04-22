Baja de última hora en el Celta de Vigo para medirse al Barcelona

El cuadro vigués ha anunciado este miércoles, a pocas horas del choque en el Spotify Camp Nou, la baja del defensor Carlos Domínguez. Le sustituirá un Manu Fernández que fue uno de los tres descartes por decisión técnica este pasado martes

El Celta de Vigo ha puesto este miércoles por la mañana rumbo a Barcelona para medirse al cuadro culé a partir de las 21:30 en el Spotify Camp Nou. El propio Celta de Vigo ha compartido algunas imágenes de la expedición con Claudio Giráldez al frente y en busca de tres puntos que les ayuden a seguir manteniéndole el ritmo al Real Betis.

Poco después de anunciar el viaje desde Vigo hasta Barcelona, el Celta informaba de la baja de la expedición de Carlos Domínguez. El Celta de Vigo hablaba de una baja por enfermedad y de la inclusión de Manu Fernández en su lugar.

Carlos Domínguez se cae de la lista del Celta de Vigo

El cuadro de Claudio Giráldez no podrá contar por tanto con Carlos Domínguez. El defensor no estaba siendo uno de los elegidos por Giráldez esta temporada tal y como se puede observar en que solo ha participado en ocho encuentros de Liga, dos de Copa del Rey y tres de Europa League. Carlos Domínguez es un futbolista que es el ejemplo claro de lo que está creando el Celta de Vigo desde la base ya que estuvo alternando hasta la 2022/23 encuentros con el primer equipo y y el Celta Fortuna en Primera RFEF.

Ya en la 2023/24 dio el salto definitivo al primer equipo y ha sido en esa campaña donde ha contado con más oportunidades con un total de 22 participaciones en Liga. El pasado curso jugó un total de 19 encuentros en la competición doméstica y esta no podrá alcanzar esa cifra teniendo en cuenta las jornadas que quedan.

Manu Fernández pasa de descartado a viajar a Barcelona

La baja de Carlos Domínguez ha posibilitado que Manu Fernández, que fue uno de los descartes de la lista de convocados de Giráldez este pasado martes, haya entrado en la nómina de jugadores elegidos para viajar a Barcelona para este miércoles. Manu Fernández está viviendo una temporada de más a menos en lo que a participación se refiere a las órdenes de Claudio Giráldez. El canterano de 24 años que está viviendo su primera temporada completa en el primer equipo, ya acumula 13 participaciones en Liga, dos en Copa del Rey y tres en la Europa League.

Curiosamente empezó contando y mucho para Giráldez en el arranque de la temporada, enlazando incluso varias titularidades consecutivas. A partir del mes diciembre y comienzos de enero su situación cambió y tras jugar medio tiempo ante la Real Sociedad, enlazó seis encuentros consecutivos en el banquillo para terminar jugando seis minutos en el séptimo ante el Girona. Eso fue en marzo y desde entonces no ha vuelto a contar para Giráldez.