Hugo González: el gol que llama a la puerta del Celta de Vigo desde el Fortuna

El canterano de 23 años y que renovó hasta junio de 2028 el pasado verano, ya suma 13 goles con el filial en Primera RFEF. Giráldez ya lo hizo debutar en Copa del Rey pero en Liga está inédito aunque jugó antaño con el Valencia

El Celta de Vigo está viviendo un periodo de pleno crecimiento que está íntimamente ligado al entrenador Claudio Giráldez. El técnico llegó en marzo de 2024 procedente del filial vigués para sustituir a un entrenador de reconocido prestigio como Rafa Benítez pero que no funcionó en Balaídos. Con Giráldez, el Celta de Vigo ha pasado de pelear por eludir el descenso a optar a jugar en Europa el próximo curso por segundo año consecutivo.

En este crecimiento del Celta de Vigo ha sido sumamente importante la cantera que bien conoce Giráldez. Desde el Celta Fortuna está empujando con fuerza para formar parte de la primera plantilla Hugo González. El que fuese canterano del Valencia y que llegó a debutar con el primer equipo che, suma más de una decena de goles en el grupo 1 de Primera RFEF en la temporada de su consolidación en tierras viguesas.

Hugo González marca y aprieta por hacerse con un sitio en el Celta de Vigo

Hugo González es una apuesta de futuro del Celta de Vigo ya que llegó al cuadro gallego en febrero de 2025 en calidad de cedido desde el Valencia, club donde se formó como futbolista en su cantera y tras terminar este periodos, en Balaídos decidieron hacerse de manera definitiva con sus servicios. Siendo una apuesta de futuro para el Celta de Vigo, los celestes saben que Hugo González hay ciertos puntos en su carrera que ya los tiene cumplidos como son el de foguearse en el fútbol profesional tal y como hizo con el Cartagena en la 2024/25 con 17 encuentros o debutar en Primera. Hugo González participó en nueve encuentros con el Valencia en la 2023/24 y dio una asistencia frente al Real Madrid.

Esta temporada, la segunda de Hugo González en el filial del Celta de Vigo, ya ha marcado 13 goles en 27 encuentros. Con estas cifras, Hugo González está superando su mejor registro que databa de los 10 tantos que marcó con el Valencia Mestalla en la 2023/24 en Segunda Federación aunque estos llegaron en apenas 10 encuentros.

Además, el atacante está siendo pieza fundamental para que el Celta Fortuna este peleando por el ascenso en el grupo 1 de Primera RFEF en el que es segundo con 60 puntos solo por detrás de un intratable Tenerife. El Celta Fortuna del que forma parte Hugo González tiene muy cerca asegurarse la disputa del play off de ascenso a Segunda ya que aventaja al sexto en 10 puntos a falta de 15 por disputarse.

Giráldez ya ha probado a Hugo González

A pesar de que Claudio Giráldez es un fiel conocedor de la cantera del Celta de Vigo, el técnico solo le ha dado una oportunidad a Hugo González este curso en el primer equipo. Fue en Copa del Rey ante el Puerto de Vega y participó en poco más de una hora de partido. A pesar de esta falta de oportunidades de Hugo González en el primer equipo celeste, el extremo izquierdo ha sido de los habituales en los entrenamientos a las órdenes de Giráldez por lo que el técnico sabe perfectamente la evolución del canterano.

El primero de los factores que ha podido influir en esta falta de minutos en el primer equipo de Hugo González es que Giráldez haya llegado a un consenso con el técnico del Fortuna, Fredi Álvarez, para que el extremo no deje de ayudar al filial cuando este está peleando por el ascenso y sin tener garantizada la disputa de minutos con los mayores.

La posición de Hugo González está cubierta, de momento, en el Celta de Vigo

A este aspecto se le debe añadir que Claudio Giráldez ha contado en la posición que ocupa Hugo González bastante donde elegir. Así, los vigueses cuentan en la actualidad con jugadores como Hugo Álvarez o Abdellaoui, que además de la zona zurda del ataque olívico, también pueden jugar por banda derecha o cerca del punta si la situación lo requiere. Por tanto Hugo González tendrá que seguir llamando a la puerta del primer equipo del Celta de Vigo a base de goles para ganarse un puesto a las órdenes de Giráldez. De momento el ex del Valencia sigue en un filial que podría estar el próximo año en Segunda división.