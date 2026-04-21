Las cuentas pendientes del Celta de Vigo: Iago Aspas, Marcos Alonso, Aidoo, Mingueza, Ristic y Franco Cervi

Hasta seis jugadores cumplen contrato en el cuadro de Balaídos a partir del próximo 30 de junio. Sus situaciones son diversas y con algunos como Mingueza no se cuenta ante la negativa del mismo a renovar

El Celta de Vigo afronta unos últimos meses de competición con el objetivo de volver a clasificarse para Europa por segundo año consecutivo a las órdenes de Claudio Giráldez pero con tareas 'de oficina' que tampoco deben quedarse atrás. Los olívicos tienen hasta a seis jugadores que cumplen contrato el próximo 30 de junio y estos son los siguientes: Óscar Mingueza, Iago Aspas, Marcos Alonso, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic y Franco Cervi.

La situación es totalmente diferente según de qué jugador se trate ya que con algunos como Mingueza se da casi por zanjada su salida, con otros como Franco Cervi parece que su continuidad no es plantea y con Iago Aspas parece que todo dependerá de la propia decisión del capitán del Celta de Vigo tal y como el propio Giráldez afirmó en sus últimas declaraciones.

Los jugadores del Celta de Vigo que cumplen contrato el próximo 30 de junio

La media docena de jugadores que cumplen contrato con el Celta de Vigo el próximo 30 de junio tienen la posibilidad desde el pasado 1 de enero de negociar libremente con otro equipo para salir una vez que finalice su vinculación con el club olívico. Este ha sido el caso de Óscar Mingueza, quien tal y como hemos ido informando en ESTADIO Deportivo en las últimas semanas, ha despertado interés de varios equipos de Premier y la Serie A.

Óscar Mingueza y sus últimos servicios al Celta de Vigo

Mingueza es una pieza fundamental del Celta de Vigo de Claudio Giráldez pero cuando un jugador no quiere renovar es complicado que este continúe en el mismo sitio. Mingueza está entre los cinco jugadores de campo que ha participado en más encuentros esta temporada con el Celta entre todas las competiciones. Durante estos meses en los que el Celta de Vigo ha tratado de renovar al extremo de 26 años, equipos como Aston Villa, Fulham o Arsenal de la Premier han entrado en la carrera por hacerse con los servicios del catalán.

También la Juventus parece estar detrás de Mingueza y estos cuatro clubes tienen en común que pueden hacerle una suculenta propuesta al extremo para mejorar el salario que cobra en el Celta de Vigo. Tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo, el director deportivo Marco Garcés no era demasiado optimista en relación a una renovación y así lo transmitió en DAZN: "La situación está en su tejado, él sabe que tiene una oferta de nuestra parte y esperamos que tome una decisión. No ha respondido aún".

La incógnita en torno a Iago Aspas

El caso de Iago Aspas y un posible adiós al Celta de Vigo es el que quizás más preocupa, sobre todo a nivel sentimental, en el conjunto de Balaídos. El capitán del Celta de Vigo es el más veterano de la plantilla y en una de sus últimas apariciones ante un micrófono no desveló si esta sería su última temporada. "Ya se verá", afirmó.

El '10' es una leyenda del Celta de Vigo y Giráldez, al mismo tiempo que comentaba que Aspas no estaba para 90 minutos, expresó su deseo porque siguiese siendo el emblema del equipo el próximo curso.

La decisión de Marcos Alonso y el deseo del Celta de Vigo

Marcos Alonso llegó sin hacer ruido al Celta de Vigo y como agente libre. Tras dos temporadas y sin su renovación aún cerrada, la idea del Celta es su continuidad ya que acumula más de 3.000 minutos en lo que va de temporada. El que fuese ex tanto de Real Madrid como de Barcelona está ofreciendo un rendimiento muy por encima de lo esperado.

En una entrevista para el diario AS meses atrás emplazó a verse seguro y con el compromiso al cien por cien para seguir: "Físicamente me encuentro bien, es más verme yo para competir otro año más. Es un año con muchos partidos, con la cabeza muy ocupada y quiero estar seguro de que sea la decisión acertada. Quiero tener ese compromiso al 100% para competir. Cuando esté listo, tomaré la decisión y no será un problema llegar a un acuerdo con el club", declaró.

El futuro de Aidoo, Ristic y Cervi

En el caso de Joseph Aidoo, se podría decir que el africano se ha ganado la renovación a base de trabajo. Tras ser un descarte para Giráldez en la 2024/25 donde estuvo cedido en el Real Valladolid, ha sido titular en cuatro de los últimos cinco partidos del Celta de Vigo. Las situaciones de Ristic y Franco Cervi parecen las más claras en el apartado de jugadores que cumplen contrato el próximo 30 de junio.

Mihailo Ristic apenas ha participado en Liga aunque si ha entrado como titular en la Europa League. Giráldez no cuenta con él desde el pasado mes de marzo ante el Lyon en la ida de octavos de la Europa League y también ha tenido periodos de baja por diferentes lesiones.

Cervi es quizás el jugador que parece más evidente que no renovará por el Celta de Vigo ya que en lo que va de 2026 no ha jugado ni un minuto y su última aparición fue en diciembre del pasado año en Copa del Rey. Tras cuatro campañas en el Celta de Vigo y yendo de más a menos, el argentino apunta a quedar como agente libre a partir del 30 de junio.