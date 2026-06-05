Javi Rodríguez despierta el interés de equipos italianos

El Milan y el Como 1907 han puesto sus ojos en el joven defensor internacional del Celta de Vigo por el que también se ha interesado el Sporting de Portugal

Javi Rodríguez es uno de los futbolistas de máxima actualidad en los últimos días en el Celta de Vigo. El defensor, sin ir más lejos, debutaba este jueves con la selección española absoluta en el amistoso ante Irak. Un reconocimiento más a su buen hacer durante la temporada que ha despertado el interés de algunos clubes por el jugador.

Tanto es así que desde Italia, según apunta el Faro de Vigo, varios clubes han puesto sus ojos en Javi Rodríguez. Concretamente el Como 1907 de Ces Fábregas, que tanto apuesta por el talento español y que se ha clasificado esta temporada para la Champions League, es uno de ellos. También el Milan, que jugará la campaña siguiente en la Europa League, como hará también el Celta de Vigo.

También el Sporting de Portugal se ha interesado por Javi Rodríguez

Dos equipos italianos, uno pujante y otro un clásico, que tienen en su radar a Javi Rodríguez que ha explosionado este curso de la mano de Claudio Giráldez. No son los únicos porque desde el Sporting de Portugal también se ha sondeado la situación del defensor ya internacional. En ningún caso ha habido oferta formal sobre la mesa, pero sí aparece el interés y el seguimiento para el joven jugador de 22 años.

A su buen temporada con el Celta de Vigo, Javi Rodríguez unía hace unos días su presencia en el grupo de apoyo que ha estado con la selección española concentrada estos días. Un reconocimiento de Luis de la Fuente a nueve jugadores jóvenes y que coloca más en el escaparate a un futbolista que ha dado un salto exponencial esta campaña con la entidad gallega.

Javi Rodríguez ha disputado 46 partidos con el Celta de Vigo

Tanto como que Javi Rodríguez ha sido uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez. El segundo de campo tras Marcos Alonso. Palabras mayores para el defensa que ha participado en 46 partidos esta temporada con el cuadro celeste entre las distintas competiciones, sumando un total de 3.633 minutos. Una llamativa regularidad para un jugador que aún no contaba con ficha del primer equipo, pese a que estaba en dinámica del mismo. Algo que deberá cambiar en el año venidero, dado que el defensor ya no podrá usar esa condición por edad.

Con dos años de contrato más con el Celta de Vigo, Javi Rodríguez se ha convertido en un jugador apetecible para varios clubes por su edad y prestaciones. El hecho de que entre en sus dos últimos años de contrato apunta a que la entidad celeste deberá abordar una renovación para no entrar en el año final sin ese cabo atado.

Pese a los sondeos no hay oferta formal y el Celta, además, no está dispuesto a desprenderse a cualquier precio de Javi Rodríguez. Cierto es que el verano es largo y el mercado irá dictando precios y necesidades de los clubes. El caso es que el futbolista, que inicia sus vacaciones tras acabar su concentración con España, ya no es un jugador tan desconocido para muchos clubes que tienen en su radar al joven futbolista del cuadro gallego que tanto ha crecido.